Caccia al pirata della strada che ha investito un pensionato a Vetralla in provincia di Viterbo. La vittima di 78 anni è stata travolta mentre camminava nel pomeriggio di ieri 27 novembre sul ciglio della strada da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Inutili i tentativi di soccorso per l’uomo morto dopo l’incidente.

Sono in corso le indagini per cercare di individuare l’automobilista attraverso le testimonianze delle persone che si trovavano in zona al momento dell’incidente. Al vaglio degli inquirenti anche i filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona.

Viterbo, pensionato investito e ucciso a Vetralla: caccia al pirata della strada

L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione il 78enne stava camminando sul ciglio della strada quando è stato investito. Un urto violento che ha sbalzato la vittima sull’asfalto. Sarebbero stati dei passanti a chiamare i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sempre cortese e disponibile “un sorriso per tutti i bambini”, il cordoglio per la morte dell’ex bidello

Cordoglio per la morte dell’uomo Mario Costantini molto noto nel paese. Il 78enne ex bidello nella scuola elementare era membro della banda di cui portava lo stendardo e aveva una passione per il teatro dialettale. Tanti i messaggi di dolore che si sono susseguiti sui social dopo la tragica notizia.

“La comunità educativa del nostro Istituto – scrive in un post Ic Piazza Marconi – si stringe al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa del caro Mario Costantini. Collaboratore scolastico presso la scuola primaria di Vetralla si è sempre distinto per la sua cortesia, disponibilità e un sorriso per tutti i bambini”.

Il ricordo della sua Banda: “Il tuo stendardo verrà con te”

A ricordare con affetto Mario Costantini anche la Banda che si rivolge all’amico in un ultimo saluto: “Non esiste Mario persona più buona e più brava di te, la tua perdita ci lascia tutti increduli e senza parole. La tua Banda ti abbraccerà con le sue note quando tutta la comunità si stringerà intorno a te e la tua famiglia per l’estremo saluto, come volevi tu! Come hai sempre desiderato il tuo stendardo verrà con te nel Regno dei Cieli dove entrerai trionfante e ti aspetteranno suonando tutti i nostri amici bandisti che ci hanno preceduto”.