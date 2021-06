Viterbo, sequestro di persona, rapina e lesioni: 3 arresti

Sequestro di persona aggravato in concorso, rapina, lesioni personali gravi e minacce: con queste accuse i carabinieri di Viterbo hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini albanesi, di 37, 29 e 30 anni, tutti con precedenti di polizia e residenti in provincia di Firenze e di Pisa. Entrati in contatto con un marocchino di 29 anni, domiciliato a Canino, per fissare un incontro a Manciano, i tre hanno iniziato a discutere e a aggredirlo violentemente con calci, pugni fino a costringerlo a salire in un auto.

I Carabinieri li hanno intercettati in località Ponte San Pietro del Comune di Ischia di Castro, arrestando i 3 cittadini albanesi, peraltro rimasti coinvolti in un incidente stradale proprio a Ponte San Pietro, a causa della folle velocità sostenuta e delle strade tortuose. Gli aggressori sono stati accompagnati alla casa circondariale di Frosinone, ad eccezione di uno ricoverato e piantonato in ospedale. Anche la vittima del sequestro e del pestaggio è ricoverata in ospedale per gravi lesioni, non è in pericolo di vita.