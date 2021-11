Viterbo si risveglia imbiancata: le aree coinvolte

A Viterbo stamani molti centri si sono svegliati imbiancati tra disagi alla circolazione e strade chiuse: prima neve sulla Tuscia, scuole chiuse in diversi comuni. Diversi comuni stamani si sono svegliati imbiancati e in alcuni i sindaci hanno emanato ordinanza per la chiusura delle scuole. In particolare, nella zona nord di Viterbo.

A Latera, Bolsena, Gradoli, Bagnoregio, Montefiascone, ma anche San Lorenzo Nuovo, Acquapendente, Valentano, Proceno, gli istituti scolastici presenti restano chiusi.

A Montefiascone le scuole erano già state avvisate in mattinata, poiché non funzionando il sistema non era stato possibile mettere l’avviso sul sito dell’amministrazione comunale. Sul colle Falisco la neve scende in modo significativo, così come a a San Lorenzo Nuovo e nei comuni limitrofi.

L’esempio del primo cittadino di Bolsena è stato seguito da altri suoi colleghi della Tuscia. La neve ha fatto la sua comparsa anche sui Cimini, mentre nel capoluogo stamani nevischio. Disagi si sono registrati alla circolazione, con mezzi finiti fuori strada e alcune arterie chiuse. A Viterbo, rinviato a domani l’avvio dell’intervento alla rete fognaria a piazzale Gramsci, con relativo stop alla circolazione, sempre per il maltempo.