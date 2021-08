Viterbo, stop processione Santa Rosa: le parole del Sindaco Arena

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ha ufficializzato il no alla processione di Santa Rosa, pur se la ‘macchina‘ ci sarà. Da tempo il sindaco si è confrontato con il prefetto Giovanni Bruno e quella che sembrava inevitabile – dopo le perplessità emerse nel piano di sicurezza – è diventato realtà. Ma c’è una contropartita: verrà montata la Macchina. Resta solo da decidere la piazza. La decisione però, almeno in questo caso, è definitiva. E anche per la fiera non ci sono al momento alternative al Poggino.

«Abbiamo deciso di montare la Macchina – dice il sindaco Giovanni Arena – faremo una commissione ordine e sicurezza per individuare il luogo migliore». Il sagrato della basilica era un’ipotesi già bocciata dal prefetto, le alternative restano gli spazi più grandi, come «piazza Verdi o piazza del Plebiscito: in base al piano di sicurezza bisogna verificare le possibilità di ancoraggio».

«Ci saranno zavorre e tiranti, una volta messa può stare anche 15-20 giorni. Magari – continua Arena – la terremo per un periodo più lungo del solito per non creare assembramenti. Così diventa un monumento statico come palazzo dei Papi, abbiamo fatto uno sforzo per onorare la Santa e dare un segnale di vicinanza della città a Rosa». Spesa? «C’è già un preventivo, bastano montaggio e smontaggio. Non credo siano grosse cifre, potrebbero essere 25-30 mila euro. Se ne occuperà sempre il costruttore di Gloria, Vincenzo Fiorillo».

«La processione – conferma il sindaco – non ci sarà, si seguiranno le normali procedure ecclesiastiche, ovvero avremo ciò che normalmente organizza la Curia insieme al monastero. Uscire con la processione sarebbe stato complicatissimo, si mischiava chi stava in giro con chi la seguiva l’evento religioso, bisognava sgombrare il percorso, troppi problemi».

Sulla fiera di Santa Rosa invece l’Anva Confesercenti ha fatto polemica con palazzo dei Priori per la scelta del Poggino. Avrebbero preferito il centro storico, con accesso tramite green pass. «Abbiamo già l’approvazione del piano di sicurezza per farla al Poggino – spiega Arena – ma pensare di non fare il Trasporto, né la processione col cuore di Rosa e fare invece la fiera mi sembra un ragionamento schizofrenico. Nel centro storico è sfruttato ogni minimo spazio: non si può fare con il green pass, è impensabile, non ci sarebbe l’autorizzazione da parte della commissione, non è come un piccolo mercatino: e poi non si passa, si sta a un millimetro l’uno dall’altro. Incontrerò comunque le associazioni di categoria che rappresentano gli ambulanti – dice Arena – ma ritengo che o si fa al Poggino o diventa difficile. Il rischio è che non si faccia per niente».

Abbiamo deciso – spiega il primo cittadino – di posizionare la macchina di Santa Rosa in una piazza della città per una ventina di giorni. Ancora dobbiamo individuare il luogo preciso, che dovrà essere ampio in modo da ospitare la gente , evitando il rischio di assembramenti. Escludiamo per questo, il sagrato della basilica proprio perché è troppo stretto e con la salita le cose si complicano”.

Nei giorni scorsi, era emersa l’ipotesi della processione del cuore della Santa. “In realtà – continua Arena -, sono emerse una serie di problematiche organizzative e anche dal punto di vista della sicurezza. Abbiamo quindi optato per questa soluzione. Terremo la macchina esposta per una ventina di giorni, h 24, proprio per evitare affollamenti, ma per permettere a chiunque di vederla”. Anche il 2021 si conferma un anno particolare dal punto di vista del trasporto. “Nel 2020 – sottolinea il sindaco -, non abbiamo però fatto nulla. Non ci sono state iniziative, invece stavolta abbiamo voluto dare un segnale di ripresa oltre che di speranza”.