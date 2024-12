“Vitorchiano solare” muove i primi passi

VITORCHIANO Solare è una nuova comunità energetica rinnovabile che sta prendendo forma nel comune di Vitorchiano. Nata dall’iniziativa di cittadini, aziende e amministrazione locale, questa associazione senza scopo di lucro ha l’obiettivo di promuovere la produzione, lo scambio e il consumo di energia rinnovabile a livello locale. Gli obiettivi principali, la riduzione dei costi energetici attraverso l’autoproduzione e l’autoconsumo, i membri della comunità potranno ridurre le proprie spese energetiche; la tutela dell’ambiente, utilizzando fonti rinnovabili, si contribuirà a diminuire le emissioni di CO2 e a limitare l’impatto ambientale; lo sviluppo sostenibile: la comunità energetica si pone infatti come un esempio di sviluppo sostenibile, promuovendo l’indipendenza energetica e il coinvolgimento attivo dei cittadini. I membri della comunità potranno installare impianti fotovoltaici o altre tecnologie per produrre energia rinnovabile, che potrà essere consumata direttamente o condivisa con gli altri membri. I vantaggi sono: il risparmio economico con la riduzione dei costi energetici grazie all’autoconsumo e agli incentivi disponibili; l’impatto positivo sull’ambiente, con il contributo alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell’ambiente. «Vitorchiano Solare – ricordano dall’amministrazione comunale – è uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale del 2021 dell’amministrazione Grassotti, su cui si è lavorato fin dall’insediamento con l’obiettivo di assistere e permettere la costituzione di un comprensorio di abitazioni e attività private agevolate dal punto di vista energetico e che può estendersi all’intero territorio del Comune di Vitorchiano. Il prossimo 17 dicembre – fanno sapere dal Comune – si terrà un incontro informativo per presentare il progetto e rispondere alle domande dei cittadini». ©RIPRODUZIONE RISERVATA