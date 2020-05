Vittima di violenza famigliare per 17 anni, ora l’ex marito è sotto sorveglianza

E’ stata costretta a subire violenze di ogni tipo, percosse al limite che le hanno procurato anche l’asportazione della milza, sono questi i 17 anni di inferno di una donna vessata dal suo ex marito.

Ma non solo, l’uomo, 48 enne italiano, ha avuto una relazione anche con la figlia della donna, anche lei vittima della violenza dell’uomo e da cui ha avuto una figlia.

In un episodio denunciato l’aguzzino avrebbe coperto con delle coperte la piccola perchè piangeva, in un altro avrebbe segregato madre e figlia in una stanza di 4 metri quadrati per più di 2 settimane.

Vista la criticità della situazione e la propensione alla violenza dell’uomo è stato imposto dalla Questura di Milano la sorveglianza speciale all’uomo in aggiunta il divieto assoluto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime e l’obbligo di stare a più di 1 km dalle stesse, pena l’arresto coatto.