Vittime di abusi Roma – Cicculli: “Al lavoro per accoglienza donne in uscita da situazioni di violenza”

Vittime di abusi Roma – Cicculli: “Al lavoro per accoglienza donne in...

“Abbiamo affrontato oggi nella Commissione capitolina delle Pari Opportunità la tematica degli alloggi per le donne in uscita da situazioni di violenza – dichiara la Presidente Michela Cicculli – Per sostenere le donne servono misure concrete e di lungo periodo. Con gli stanziamenti quinquennali per i centri antiviolenza abbiamo fatto un primo passaggio e lavoreremo ancora per diffondere e incrementare le quote di riserva che prevedono alloggi popolari per le donne che escono da situazioni di violenza e valuteremo l’utilizzo dei beni confiscati.

Nello stesso tempo stiamo cercando soluzioni innovative come l’impiego di immobili comunali inutilizzati. A questo fine ho intenzione di proporre un momento di confronto alla Commissione Patrimonio e Politiche abitative per cercare soluzioni utili in grado di trovare risposte anche grazie alla città che cambia”.

