Vittorio Magazzù: chi è, età, fidanzata e vita privata dell’attore di Leonardo in Rosy Abate 2

Vittorio Magazzù è un giovane attore italiano che nelle ultime settimane è diventato famoso per il suo ruolo di Leonardo nella fiction di Canale 5 “Rosy Abate 2“. In questo articolo scopriamo tutte le curiosità sull’attore, informazioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Magazzù è nato a Palermo nel 1997 e ha quindi 22 anni. Tra le sue passioni più grandi, oltre alla recitazione, troviamo senza dubbio il calcio che ha praticato per anni ad alti livelli fino al suo ritiro a causa di un infortunio.

Vittorio Magazzù: chi è, anni, biografia e profilo Instagram

Vittorio Magazzù è nato a Palermo nel 1997. Dopo il Liceo Classico che ha frequentato presso l’Istituto Garibaldi si trasferisce a Roma per studiare recitazione, diventando in pochi anni uno dei più giovani talenti del cinema italiano. Il successo di Magazzù deriva in gran parte dell’ottimo lavoro svolto nelle vesti di Leonardo, figlio di Rosy Abate nella celebre fiction Taodue.

Per quanto riguarda la vita privata sembrerebbe che al momento Vittorio Magazzù è single, così come confermato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.it: “In questo momento sono single. Per un periodo sono stato fidanzato. Non ho avuto tantissime relazioni, ma una importante”.

Nel corso della sua carriera da attore ha lavorato in varie produzioni tra cui la fiction “Questo nostro amore 80” trasmessa su Rai 1 dove ha recitato nelle vesti di Ciccio Strano insieme ad Anna Valle e Neri Marcoré. Successivamente partecipa al film “La vita promessa” di Ricky Tognazzi fino a sbarcare in Rosy Abate 2 dove recita al fianco di Giulia Michelini. Per seguire Vittorio Magazzù su Instagram così da scoprire qualche anticipazione e vedere tutte le sue ultime foto pubblicate il profilo ufficiale è @vittoriomagazzu che conta oltre 80mila follower.

https://www.youtube.com/watch?v=s2wXwgKi8-Q