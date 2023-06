Viva Rai 2, Amadeus da Fiorello vestito da Mengoni

(Adnkronos) – Grandi ospiti per l’ultima puntata di Viva Rai 2. Nel box con i conduttori Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio c’è Gabriele Muccino raggiunto poi da Amadeus vestito con parrucca e barba nere, uno spolverino nero e una maglia argentata ad imitare il cantante Marco Mengoni. Si esibisce davanti ad una folla gremita in via Asiago 10 nella canzone ‘Due vite’ con ballerine che gli ballano intorno. “Sembri un lupo mannaro a New York!”, esclama un divertito Fiorello. “Lo zio di Mengoni”, ribatte Amadeus che si toglie lo spolverino per il caldo e mostra la “maglia della salute” bianca sotto.