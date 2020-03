Viva Raiplay! Con Fiorello #iorestoacasa su Raiuno: il meglio, ecco quando, e a che ora

Con l’emergenza coronavirus che dilaga e fa paura, la necessità di restare a casa e provare, se possibile, a ritagliarsi momenti di svago e di relax porta la tv ad avere un ruolo ancor più cruciale e rilevante di quanto non abbia.

Specialmente in riferimento ad alcuni personaggi che, nelle loro corde, hanno la capacità di intrattenere e far svagare le persone: come Fiorello.

Ecco perchè il suo show Viva Raiplay sbarca su Rai Uno. Ma quando? A che ora e in che formato? Ecco tutte le indicazioni.

Il meglio di Viva Raiplay! arriva su Rai Uno con l’anticipazione di un hashtag tutto un programma: #iorestoacasasuraiuno e

Fiorello, dal 21 marzo il sabato sera arriva in prima serata su Rai1.

Dunque Viva RaiPlay! il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, approda su Rai1. Dopo il grandissimo successo di Viva RaiPlay! e di Sanremo, Fiorello ha detto di sì alla richiesta della Rai di far passare il meglio del suo programma cult nella prima rete di Viale Mazzini.

Sabato 21 marzo, sabato 28 marzo e sabato 4 aprile in prima serata su Rai1, Fiorello terrà vivo il sorriso degli italiani tramite le immagini dei più bei momenti di Viva RaiPlay! che saranno rimontate e preparate per essere valide per la prima serata di Rai1.

“Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno”, grazie a Fiorello, diventa la nuova prova dell’impegno della Rai per essere la casa degli italiani sia a livello di informazione che, offrendo al pubblico il meglio di Fiorello, dell’intrattenimento.