Viva RaiPlay: replica prima puntata con Fiorello in streaming su Rai Play

Viva RaiPlay è il nuovo varietà di Fiorello, un programma in onda tutti i giorni fino all’8 novembre prossimo in diretta su Rai 1 e RaiPlay alle ore 20.30, subito dopo il TG1. In attesa della prima puntata, attesa per il prossimo 13 novembre, mamma Rai ha deciso di anticipare lo show vero e proprio con una serie di puntate teaser dalla durata di 15 minuti ciascuna.

La prima puntata di Viva RaiPlay è stata trasmessa in diretta tv e streaming oggi, 4 novembre, ed è ora disponibile in replica sulla nuova piattaforma digitale RaiPlay.it. Provando ad accedere alla nuova versione del sito web Rai, infatti, si noterà un’interfaccia rinnovata che offre un’ampia visibilità al nuovo programma di Rosario Fiorello. Dalla home è possibile accedere alla sezione “Viva RaiPlay” e scorrendo la pagina dedicata al programma si possono rivedere tutte le puntate e le clip con i momenti salienti dello show.

Viva RaiPlay: tutte le puntate in replica

La prima puntata di Viva RaiPlay è disponibile in replica su Rai Play, la piattaforma della nota emittente televisiva italiana che da oggi offre un nuovo portale ricco di contenuti tra film e serie tv pronte per essere guardate in streaming.

Tra i vari programmi a disposizione ovviamente non poteva mancare il nuovo varietà di Fiorello “Viva RaiPlay“. A questo link la replica di tutte le puntate del programma che nella prima serata ha ospitato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica tra cui Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Amadeus, Calcutta, Mengoni e Achille Lauro.