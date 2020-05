Vivi e lascia vivere, ultimo appuntamento oggi 28 maggio 2020 su Rai1: come finisce

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento su Rai1 con “Vivi e lascia vivere”, il prodotto con protagonista Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Che cosa prevede l’ultima puntata, in onda oggi 28 Maggio 2020 in prima serata su Rai1?

Quali gli epiloghi della trama con tutti i suoi incastri? Ecco le anticipazioni fornite dalla stessa Rai.

Vivi e lascia vivere, ultimo appuntamento: come va a finire, anticipazioni

Arriva dunque l’atteso finale, oggi giovedì 28 maggio alle 21.25 su Rai1, di “Vivi e lascia vivere”, la serie firmata da Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini.

Una serie che ha ottenuto nei cinque appuntamenti andati in onda nelle scorse settimane, un grande seguito di fan e ottimi giudizi della critica.

Nell’episodio da titolo “La minaccia” Laura è ancora in difficoltà, dopo aver ricevuto una brutta notizia. Corre in ospedale insieme a tutta la famiglia ed è in crisi per la salute di suo figlio Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a conoscenza dell’incidente del ragazzo e decide di rischiare per rivederlo.Renato, il marito dato per morto e ricomparso, invece riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa un tremendo ricatto.

Ne “L’addio”, ultimo episodio della serie, l’attività di Laura e delle sue amiche è a rischio, si salverebbero solo vendendola, ma le donne non vogliono: quella è ormai la loro ragione di vita. Nonostante tutto, la più incerta è proprio Laura: è sotto ricatto, ha paura per sé e per i suoi figli, e sceglie di fare quello che le viene chiesto. Ma qualcosa di improvviso e non sperato l’aspetta.