Vladimir Luxuria investita sulle strisce pedonali a Roma

Vladimir Luxuria, nota attivista LGBTQ+ ed ex parlamentare, è stata investita da un motorino mentre attraversava le strisce pedonali nel quartiere Pigneto a Roma. L’incidente, avvenuto venerdì 6 dicembre, fortunatamente non ha provocato ferite gravi, ma l’episodio si aggiunge a un periodo già complicato per lei, che di recente ha subito furti e atti vandalici.

L’incidente di Luxuria: dinamica e confronto con il motociclista

Vladimir Luxuria stava attraversando Via L’Aquila quando un motorino, superando la fila di auto ferme, l’ha urtata sulle strisce pedonali. Luxuria ha raccontato l’episodio sui social, descrivendo come il conducente, in stato di evidente stanchezza, l’abbia colpita senza gravi conseguenze.

Nonostante l’accaduto, l’attivista ha deciso di non procedere con una denuncia, sottolineando però l’importanza di prestare attenzione durante la guida, specialmente in aree affollate.

Il precedente furto e recupero del portafoglio

L’ex parlamentare è stata di recente, suo malgrado, protagonista di diverse disavventure e ha reagito con resilienza, condividendo le sue esperienze e i messaggi di sensibilizzazione attraverso i social media.

Due settimane prima dell’incidente, Vladimir Luxuria è stata derubata mentre rientrava a casa. Tuttavia, il portafoglio le è stato restituito poco dopo grazie all’onestà di un cittadino straniero, Florin, che lo aveva ritrovato e risalito al suo indirizzo tramite i documenti personali.

Per ringraziarlo, l’attivista ha lanciato un appello televisivo durante la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Successivamente, l’attivista ha incontrato il benefattore, offrendogli un aperitivo come segno di gratitudine.

Atto vandalico all’ufficio: un periodo di tensioni

Prima del furto e dell’incidente, Vladimir Luxuria ha denunciato atti vandalici contro il suo ufficio, avvenuti in due diverse occasioni. I danni, benché materiali, hanno sottolineato un clima di tensione intorno alla figura pubblica dell’attivista.