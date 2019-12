‘Voce Libera’, è partito il countdown della Carfagna

A quanto sembra il più è fatto: nomi tanti, alcuni eccellenti, L’atto costitutivo è stato vidimato dal sigillo notarile e, realizzato il simbolo, ‘Voce Libera’, l’associazione pensata e creata da Mara Carfagna sarà ufficialmente presentata venerdì prossimo nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma.

Al momento si parla di un assetto ben collaudato, che vanta all’interno diversi comitati, un direttivo, oltre all’esecutivo guidato dal presidente.

Quanto ai nomi come dicevamo, non mancano figure importanti, come quelle del costituzionalista Alfonso Celotto, o di uno dei ‘padri fondatori’ di Forza Italia (ed ex ministro) Antonio Martino, che incarnerà la figura del presidente onorario.

Per lo più composto da ‘moderati’, ecco dunque i ‘fedeli’ della Carfagna come Gigi Casciello, Marzia Ferraioli ed Enzo Fasano. Quindi i senatori Andrea Cangini, Massimo Mallegni, Franco Dal Mas, Laura Stabile e Barbara Masini, e i parlamentari Paolo Russo, Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino e Renata Polverini. Anche Marcelo Fiori, responsabile egli Enti locali di Fi – e commissario regionale nelle Marche – ha dato la sua disponibilità,

Di chiaro stampo liberale e riformista, sulla linea del grosso contenitore che un tempo è stata la Dc, ‘Voce Libera’ apre ovviamente al mondo cattolico, all’imprenditoria, alle professioni,e alla società civile, con il chiaro intento di arginare l’ondata anti-sovranista, ‘schivando’ al tempo stesso ogni forma d’intesa con l’area di sinistra.

Max