Vodafone regalo solo oggi 6 Settembre 2019: happy friday e offerte, ecco quali e come fare

Venerdì speciale per Vodafone e i suoi utenti: nell’ambito delle promozioni che la grande azienda telefonica continua a lanciare e delle offerte legate alla sua ultima iniziativa, ecco che arriva un regalo.

Un gentile cadeau che Vodafone offre ai suoi utenti solo per oggi, 6 Settembre 2019. Di cosa si tratta? E’ presto detto.

Vodafone regalo solo oggi 6 Settembre 2019: ecco happy friday, come fare ad ottenerlo

Grazie alle sue nuove offerte e al suo Happy Friday, Vodafone ha trovato il modo per stupire tutti con un regalo pazzesco.

E, soprattutto, solo per questo venerdì.

Vodafone sta provando ia battere la concorrenza della telefonia italiana. Dopo Iliad infatti è tutto più complicato e per imporsi occorre offrire di più a prezzi minori.

Una delle proposte che più sta entusiasmando è la nuova Happy Friday di Vodafone, che produce regali di un certo livello.

Ogni settimana gli utenti Vodafone grazie all’applicazione ufficiale possono entrare nella sezione dedicata e scoprire il cadeau dell’azienda.

E oggi, ecco la grande novità: gli utenti iscritti al programma potranno ottenere un buono sconto di 10 euro utile su una spesa minima da 40 euro con OVS.

In pratica, il cliente potrà decidere se riscattare il buono da utilizzare sul sito ovs.it o magari quello da usare nei negozi OVS.

Un regalo in piena regola che si affianca a una nuova ondata di proposte e pacchetti interessanti.

Ecco la promozione migliore del momento di Vodafone: con 50GB in 4G e con tanti altri contenuti per gli utenti.

Si tratta della Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro.