Vodka vietata dalle sanzioni, che bloccano ogni importazione dalla Russia. L’assurdo ‘caso Berlusconi’

Desta meraviglia, ed anche ‘disappunto’ apprendere che, all’interno del quinto pacchetto delle sanzioni recentemente approvate da Bruxelles, c’è anche il divieto d’importazione di vodka nell’Ue dalla Russia. E’ quanto annunciato stamane da Arianna Podestà, portavoce della Commissione Europea per la Concorrenza, nell’ambito di una conferenza stampa.

Bruxelles, la Podestà: “L’importazione è proibita, ma l’attuazione delle sanzioni è responsabilità degli Stati”

Come ha spiegato la Podestà, “Quello che posso dire, è che nel quinto pacchetto di sanzioni abbiamo deciso di estendere il divieto di esportazioni dalla Russia, anche agli spiriti, inclusa la vodka”. Dunque, ha aggiunto la portavoce, “L’importazione è proibita, ma – ha poi tenuto a rimarcare – l’attuazione delle sanzioni è responsabilità degli Stati“.

Vodka vietata, il ‘caso’ Berlusconi e Putin: uno ha regalato delle bottiglie all’altro. La Podestà: “Mi informo”

Puntuale a questo proposito, il ‘caso’ rappresentato da Silvio Berlusconi, che avrebbe ricevuto in regalo dal presidente Putin una cassetta di pregiate bottiglie di Vodka. A tal proposito la portavoce ha affermato che andrà a verificare se i regali sono comunque da ritenere importazioni o no. Allo stesso modo anche Berlusconi ha inviato al presidente russo, bottiglie di vino italiano, per un valore superiore ai 300 euro. Anche per questa circostanza la Podestà ha assicurato che “accerterà se donare a cittadini russi bottiglie di lambrusco violi le sanzioni Ue oppure no”.

Ormai siamo all’assurdo…

