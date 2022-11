“Vogliamo che l’Italia sia centrale nello scacchiere internazionale”, la Meloni guardando al G20

Come scriviamo in un altro articolo, poco fa la premier Giorgia Meloni ha intervenuta all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, immigrati in primis, commentando i vari temi affrontati in questi primi giorni de suo mandato.

La Meloni: “Bene al Cop27, ora il G20: vogliamo che l’Italia sia centrale nello scacchiere internazionale”

A proposito del recente viaggio in Egitto, dove ha avuto modo di confrontarsi con i leader del Cop27, il presidente del Consiglio, riferisce che “Attenzione, rispetto e voglia di ascoltare l’Italia ci sono stati dedicati anche al Cop27 e il G20 di Bali sarà il prossimo appuntamento: vogliamo che l’Italia sia centrale nello scacchiere internazionale e lavoriamo per questo“.

La Meloni sul caro energia: “Abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo, ma la partita è a livello europeo”

Quindi, ha voltato pagina la leader del centrodestra, “Altro tema prioritario è quello dell’energia: in due settimane abbiamo trovato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette, ma la partita si giocherà soprattutto a livello europeo: abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo e già domani il decreto sarà portato in Cdm, ma fermare la speculazione è fondamentale e stiamo conducendo questa battaglia“.

La Meloni sul caro energia: “Abbiamo approvato anche la norma sulla produzione di gas nazionale, vogliamo aiutare le aziende”

Inoltre, intervenendo sempre nell’ambito delle fonti energetiche, la Meloni ha anche tenuto a ricordare che “Abbiamo approvato anche la norma sulla produzione di gas nazionale perché è finito il tempo dei no a tutti i costi: quello che serve all’Italia va fatto e vogliamo aiutare le aziende in difficoltà“.

La Meloni sul dl rave: “Nessuno dotato di senno può ritenere che chi come noi è cresciuto nelle piazze possa vietare le manifestazioni”

Infine, la Meloni ha chiuso il suo intervento tornando sui “rave illegali” che, ha spiegato, “è un tema che ha suscitato polemiche ridicole: nessuno dotato di senno può ritenere che chi come noi è cresciuto nelle piazze possa vietare le manifestazioni. Altri hanno provato a farlo in questi anni e se qualcuno pensa che la norma si possa scrivere meglio faccia la sua proposta perché il parlamento esiste per questo e noi siamo pronti ad ascoltare tutti“.

Max