“Voglio solo tornare a casa”, le ultime parole di Tyre Nichols

(Adnkronos) – ”Voglio solo tornare a casa”. Sono state queste le ultime parole di Tyre Nichols, l’afroamericano di 29 anni ucciso a causa di un pestaggio di cinque agenti della polizia di Memphis lo scorso 7 gennaio. E’ quanto appare nel video di quattro minuti diffuso nelle scorse ore e che mostra Nichols in difficoltà dopo essere stato fermato dagli agenti tanto che ha telefonato alla madre più volte.

”Dannazione, non ho fatto niente”, dice l’afromericano agli agenti che, come riporta il filmato, lo colpiscono con calci e pugni. Lui morirà per un’emorragia interna tre giorni dopo in ospedale. Il filmato mostra anche come l’uomo non abbia reagito ai poliziotti, ma abbia solo cercato di scappare, salvo poi essere inseguito e preso dagli agenti.

Secondo quanto scrive il Washington Post dopo aver analizzato il video, Nichols ha atteso l’arrivo dell’ambulanza per 22 minuti. Nelle immagini si vede l’uomo a terra per un lungo periodo prima di essere trasportato nell’ospedale più vicino. E’ qui che il 29enne morirà tre giorni.