Volantino Amazon Prime Day 15 Luglio 2019: ecco tutte le migliori offerte al prezzo più basso in catalogo

Appassionati di tecnologia e di sconti, ecco una lunga carrellata, nel giorno tanto atteso di Amazon Prime Day, delle offerte messe in ‘volantino’ dalla grande azienda di Bezos per questa due giorni dedicata agli utenti Prime.

A partire da oggi, 15 Luglio 2019, c’è un ‘volantino’ e un catalogo di straordinarie offerte imperdibili. Prezzi bassi, sconti, proposte a tempo e a condizioni favorevolissime. Quali?

Ecco alcuni esempi. Ma per seguire tutto al meglio, si consiglia di visitare questa pagina con la DIRETTA di Amazon Prime Day 2019, che per questi due giorni del 15 e del 16 Luglio permettono di controllare in tempo reale e in costante aggiornamento le principali offerte Amazon.

Volantino Amazon Prime Day 15 Luglio 2019: guida al catalogo delle offerte più convenienti

Queste, ad esempio, sono le migliori offerte relative a tablet Android:

Samsung Galaxy Tab S5e Wi-Fi a 399,90 euro (solo il 15 luglio);

Huawei Mediapad T5 10 LTE 10.1″ a 149,99 euro (solo il 15 luglio);

Huawei Mediapad T5 WiFi 10.1″ a 129,99 euro (solo il 15 luglio);

Lenovo Tab M10 LTE 10,1″ 2-16 GB a 119,99 euro (solo il 15 luglio).

Per chi invece è appassionato di smartwatch e smartband, ecco qui le mofferte:

Garmin Fenix 5 a 319 euro (15 e 16 luglio);

Garmin Vivosmart 4 a 89 euro (15 e 16 luglio);

Samsung Galaxy Watch a 219 euro (solo il 15 luglio);

Samsung Gear S3 Frontier a 179 euro (solo il 15 luglio);

Samsung Galaxy Fit a 69,90 euro (solo il 15 luglio);

Samsung Galaxy Fit e a 29,90 euro (solo il 15 luglio);

Fitbit Versa Lite a 114,90 euro (15 e 16 luglio);

Fitbit Charge 3 a da 99,90 euro (15 e 16 luglio);

Fitbit Inspire a 39,90 euro (15 e 16 luglio);

TicWatch Pro da 171,49 euro (15 e 16 luglio);

TicWatch C2 a 139,99 euro (15 e 16 luglio);

TicWatch S2 a 125,99 euro (15 e 16 luglio);

TicWatch E2 a 111,99 euro (15 e 16 luglio).

Volantino Amazon Prime Day 15 Luglio 2019: catalogo prodotti tecnologici a prezzo ridotto e per poco tempo

Quanto alle migliori offerte relative a cuffie e auricolari, eccovi accontentati:

Bang & Olufsen Beoplay H9i Over-Ear Wireless a 269 euro (15 e 16 luglio);

Beats Solo3 Wireless a 169,99 euro (15 e 16 luglio);

Bose SoundLink Wireless a 154,99 euro (15 e 16 luglio);

Sony WI1000X In-Ear a 149 euro (15 e 16 luglio);

Sony MDR-XB650BT Wireless a 44,90 euro (15 e 16 luglio);

Samsung Galaxy Buds a 109 euro (solo il 15 luglio);

AKG N200 Wireless a 99 euro (solo il 15 luglio);

AKG Y100 Wireless a 69 euro (solo il 15 luglio);

Jaybird RUN Wireless a 94,90 euro (15 e 16 luglio);

Mobvoi TicPods a 90,99 euro (15 e 16 luglio);

Zolo Liberty+ True Wireless a 74,99 euro (15 e 16 luglio);

Zolo Liberty True Wireless da 49,49 euro (15 e 16 luglio);

Soundcore True Wireless a 47,99 euro (15 e 16 luglio).

Volantino Amazon Prime Day 15 Luglio 2019: catalogo smartphone a prezzo scontato. Ecco quali.

Non possono mancare gli Smartphone in offerta solo il 15 luglio:

Samsung Galaxy A80 a 589,90 euro

Motorola Moto G7 a 179,00 euro

Motorola Moto G7 Plus a 229,00 euro

Smartphone in 15 e il 16 luglio

Huawei P Smart Z + microSD da 16 GB a 199,00 euro

Huawei P30 a 569,00 euro

Huawei P30 Lite a 259,00 euro

Huawei Y5 2019 + cover trasparente a 99,00 euro

Samsung Galaxy A50 a 248 euro

HONOR 9 Lite a 124,00 euro

Huawei Mate 20 Lite a 174,71 euro

Samsung Galaxy S10+ a 690,43 euro

Samsung Galaxy S10 a 571,00 euro

Huawei P30 Lite a 250,00 euro

Samsung GalaxyM20 a 179,00 euro

Samsung Galaxy A70 a 319 euro

Samsung Galaxy A80 a 589,00 euro

E ancora, un altro elenco: ecco i migliori accessori Amazon prime Day 2019 valide solo il 15 luglio:

Samsung Galaxy Buds 2019 a 109,99 euro

Joby Gorillapod 1K a 31,00 euro

Joby Gorillapod 3K a 29,99 euro

Samsung Gear S3 Frontier a 179,00 euro

Samsung Galaxy Watch a 219,00 euro

Samsung Galaxy Fit e a 29,90 euro

Samsung Galaxy Fit a 69,90 euro

Viceversa, questi sono i migliori accessori Amazon Prime Day 2019 fino al 16 luglio:

ANKER Power Port+1 Quick Charge 3 a 10,99 euro

AUKEY caricabatterie da muro 19,5 watt a 8,49 euro

AUKEY caricabatterie da muro due porte 39 watt a 12,99 euro

AUKEY caricabatterie da muro 5 porte 55,5 watt a 14,99 euro

cavo USB Type-C 1 metro (3 pezzi) a 9,99 euro

CHOETECH caricabatterie wireless 7,5 watt a 16,79 euro

Limxems caricabatterie wireless 10 watt a 9,79 euro

AUKEY caricabatterie 43,5 watt a 12,99 euro

AUKEY caricabatterie 6 porte 60 watt a 18,99 euro

smartwatch Garmin Fenix 5 a 319,00 euro

smartband Garmin Vivosmart 4 a 89,00 euro

smartband Fitbit Charge 3 a 99,90 euro

smartwatch Ticwatch Pro a 171,49 euro

smartwatch Tichwatch C2 a 139,99 euro

smartwatch Ticwatch E a 92,99 euro

smartband Fitbit Inspire a 39,90 euro (dalle 11:00 di oggi)

Power bank AUKEY Mini 5.000 mAh a 8,09 euro

Power bank ANKER PowerCore Lite 10.000 mAh a 19,99 euro

Power bank ANKER PowerCore 13.000 mAh a 20,79 euro

Power bank AUKEY Quick Charge 3.0 20.000 mAh a 23,99 euro

Power bank ANKER PowerCore 26.800 mAh a 37,59 euro

Power bank ANKER PowerCore II 20.000 mAh a 33,98 euro

Power bank ANKER PowerCore 20.000 mAh a 32,89 euro

Power bank AUKEY 10.000 mAh a 14,57 euro

Power bank BONAI 5.800 mAh a 11,12 euro

Power bank BONAI slim 13.800 mAh a 15,99 euro

Power bank ANKER PowerCore 10.000 mAh a 19,49 euro

Power bank ANKER Power Core 10.000 mAh 18 watt a 27,99 euro

Power bank iWalk 3.300 mAh a 12,59 euro

cuffie wireless AKG N200 a 99,00 euro

auricolari wireless AKG Y100 a 69,00 euro

auricolari ANKER Soundcore Liberty Neo a 47,99 euro

cuffie wireless Sony MDR-ZX330BT a 39,00 euro

cuffie wireless Bose QuietComfort 20 a 179,00 euro

cuffie wireless Bose SoundLink a 154,99 euro

cuffie wireless JBL T450BT a 29,00 euro

cuffie wireless House of Marley a 33,49 euro

cuffie wireless Sony Wi1000X a 149,00 euro

cuffie wireless Bang & Olufsen BeoPlay H9i a 269,00 euro

cuffie wireless Sennheiser HD 4,50 Special Edition a 99,00 euro

cuffie wireless Beats Solo3 a 169,99 euro

auricolari ANKER Soundbuds Slim a 20,99 euro

auricolari TWS Mobvoi TicPods a 90,99 euro

auricolari TWS ANKER Liberty Air a 59,99 euro

auricolari wireless Bluedio T-Elf a 24,99 euro

auricolari TWS ZOLO Liberty+ a 74,99 euro

cuffie wireless Bluedio T5S a 37,69 euro

Yi Home Camera 1080p a 24,49 euro

Yi IP Camera WiFi a 39,69 euro

Philips Hue White and Color Set a 82,90 euro

Philips Hue White and Color Ambiance a 69,99 euro

Termostato Nest terza generazione a 189,00 euro

Nest Indoor Cam a 149,99 euro

telecamera EZVIZ ezCube a 29,90 euro

eufy Security Cam wireless a 119,99 euro

telecamera EZVIZ PTZ a 34,99 euro

presa TP-LINK con connessione WiFi a 23,99 euro

mini telecamera D-Link a 37,49 euro

lampadina 10 wat E27 WiFi TP-Link a 20,99 euro