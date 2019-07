Volantino Euronics 50 prodotti al 50%”: e in più offerte Smart Home. Tutto entro 31 Luglio 2019 (FOTO)

Volantino Euronics 50 prodotti al 50%”: e in più offerte Smart Home....

Euronics non si ferma più. Le sue precedenti promozioni hanno riscosso un grande successo e sono andate in esaurimento e lo stesso dicasi delle ulteriori proposte che il pubblico ha apprezzato, ma a quanto pare non basta.

Euronics rilancia. Come? Con volantino che prevede 50 prodotti saranno al 50%”.

L’offerta termina il 31 luglio 2019. E i prodotti sono tanti. E abbinato a questo, ecco che arriva l’evento: la promozione smart home. In cosa consiste? Ecco tutto ciò che occorre sapere

Volantino Euronics 50 prodotti al 50%: e in più promozioni per la casa con Smart Home: tutto entro il 31 Luglio.

Partiamo dalle proposte al 50%. Sono cinquanta (e più) i prodotti che si pagano la metà.

Dal Galaxy Note 9 a 499€ in giù, ecco i prodotti a metà prezzo. Euronics rilancia nel mese di Luglio con un volantino dal nome emblematico: “50 prodotti al 50%”, che sarà valido dal 18 al 31 luglio. In pratica, 50 prodotti si comprano a metà prezzo.

Cinquanta a cui si aggiungono però anche centinaia di altre offerte fino al 50% che Euronics decide di lanciare per questa folle estate di saldi e sconti.

Attualmente è disponibile la prima pagina del volantino in questione. Per sapere nel dettaglio quali sono i prodotti che sicuramente saranno a metà prezzo o comunque in sconto, occorre dunque recarsi presso i punti vendita o nella versione online.

In più, lo speciale Smart Home, ovvero tanti prodotti, sempre entro il 31 Luglio per trasformare la propria casa in una smart, ovvero una di quelle tecnologicamente avanzate e super efficaci.

Il tutto, a prezzi scontatissimi: vari dispositivi per la sicurezza, il confort e la godibilità domestica.

Ecco alcuni esempi: telecamere e videocamere di sicurezza Arloa 500,99 euro, oppure spiondicno porta ingelligente a 270,99.

Condizionatore smart Sensiso a 100,99 euro e ancora videocamera baby a 10,99 della Arlo, telecamere wi fi motorizzate a 180,99 e, da esterno, a 69,99 euro.

E ancora, videocamera di sicurezza esterna con rilevamento di persone, auto e animali a 300,99 euro, videocamera a rilevamento facciale a 200,99 euro, rilevatore di fumo intelligente a 99,99 euro.

Una marea di prodotti che continua ad esempio con il termostato intelligente a 180,99 euro fino al set delle lampadine intelligenti a 100,99.

Tutto controllabile da smartphone, a distanza, secondo le proprie velleità. Ma la gamma è molto varia.