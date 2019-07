Volantino Euronics 50 prodotti al 50%”: offerte valide da oggi 18 al 31 Luglio 2019 (FOTO)

Euronics non si ferma più. Dopo l’avvio delle invoglianti offerte dei giorni scorsi che, proprio in queste ore, sono andate in esaurimento e delle ulteriori proposte che il pubblico ha apprezzato, Euronics rilancia. Come?

Semplice, con un volantino per il quale 50 prodotti saranno al 50%”. L’offerta, però, è naturalmente a tempo: parte oggi 18 e termina il 31 luglio 2019. E sono tanti, appunto i prodotti in grande offerta. Ecco quali.

Volantino Euronics 50 prodotti al 50%: ecco i prodotti in offerta da oggi 18 Luglio fino al 31

A partire dal Galaxy Note 9 a 499€ in giù, sono cinquanta, appunto, i prodotti a metà prezzo. Il nuovo volantino Euronics arriva con proposte che faranno impazzire gli appassionati.

Attualmente è disponibile la prima pagina del volantino in questione. Per sapere nel dettaglio quali sono i prodotti che sicuramente saranno a metà prezzo o comunque in sconto, occorre dunque recarsi presso i punti vendita o nella versione online.