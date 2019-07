Volantino Euronics entro 31 Luglio, sconti speciali: e Saldi Estivi per Dimo entro il 7 Agosto. Ecco quali e come fare e dove

Arriva un incredibile sconto speciale per tutti gli utenti di Euronics che accedono ad un particolare volantino: una offerta davvero imperdibile che vale solo per pochi giorni.

Di quale si tratta? E’ presto detto. In poche parole Euronics decide di diversificare la propria campagna promozionale di sconti estivi con offerte settoriali, scindendo sconti e offerte a seconda della ‘piattaforma’ da cui si acquista. Ovvero?

Volantino Euronics entro 31 Luglio, sconti speciali: e Saldi Estivi per Dimo entro il 7 Agosto. Info sulla promozione e come accedere

Tutti gli utenti di Euronics che risiedono nelle vicinanze di un punto vendita Euronics Dimo, possono infatti accedere ad un volantino formidabile.

In questo caso, infatti, non si tratta di offerte on line, ma di un volantino attivo ovunque sul territorio nazionale con piccole differenze nelle pagine in relazione al socio Euronics di riferimento. Infatti c’è una specifica.

Chi aderisce alla promozione tramite la piattaforma Dimo avrà prezzi scontati fino al 7 agosto: altrimenti, per tutti gli altri casi la campagna è in scadenza il 31 luglio.

Tra i prezzi imbattibili ci sono quelli relativi, ad esempio, agli smartphone Samsung Galaxy Note 9 e Huawei Mate 20 Pro. I due top di gamma si acquistano con 399 euro. In realtà le offerte sono numerose, variegate, su tutti i settori di merce: elettrodomestici, informatica, viaggio, videogame e non solo.

Inoltre il volantino Euronics permette la rateizzazione a Tasso Zero con pagamento tramite addebito su conto corrente una volta approvato il finanziamento da parte dell’azienda.