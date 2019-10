Volantino Euronics Halloween 2019: sconti da brivido e acquisti a soli 99 euro. Ecco come fare 

Nel novero delle tante e infinite iniziative di Halloween 2019, anche sul piano della tecnologia e delle offerte ci si trova di fronte a proposte piuttosto intriganti.

Parliamo di offerte, saldi e promozioni che potrebbero essere definite ‘da brivido‘ e sconti da paura. Offerte che, per esempio, mettono in primo piano Euronics. Perchè? Cosa propone la nota compagnia? Cosa lancia per Halloween 2019?

Ecco le offerte e sconti da paura scelte per questo Halloween 2019 nel volantino tanto atteso.

Volantino Euronics Halloween 2019: sconti da brivido e acquisti a 99 euro. Ecco come fare

Il volantino Euronics lanciato dall’azienda ha tutti i requisiti e le richieste che i tanti consumatori sembrano chiedere, perchè propone prezzi bassissimi.

Il volantino Euronics è chiaramente in tema Halloween e lancia una come valida proposta in una gamma ampia di prodotti come smartphone, tablet, notebook, pc desktop o altri apparecchi tecnologici.

La campagna promozionale è attiva in tutto il territorio nazionale, anche sul sito ufficiale con però la spedizione presso il proprio domicilio in alcuni casi a pagamento. Ecco alcuni esempi.

Il volantino Euronics permette di accedere a prodotti di grande qualità ad un prezzo imbattibile, solamente 99 euro. Ma non è tutto.

Fino al 6 novembre in ogni punto vendita sparso per il territorio, infatti, il consumatore potrà spendere almeno 599 euro a piacimento, per ottenere difatti l’accesso a 10 prodotti a soli 99 euro.

Tra questi, a PlayStation 4 di Sony, passando per un Samsung Galaxy Watch Active, ma anche uno smartphone Samsung Galaxy A10 o un robot aspirapolvere iRobot.

Se interessati all’acquisto, è bene ricordare che esiste inoltre la possibilità di ottenere una rateizzazione senza interessi, in questo modo il consumatore potrà pagare quanto dovuto in 20 mesi a Tasso Zero, partendo proprio dalla mensilità di Aprile 2020.

E ancora altri sconti speciali: Huawei P30 acquistabile alla cifra di soli 599 euro, passando anche per lo Huawei Nova 5T appena giunto sul mercato ed acquistabile con un esborso di 599 euro. E via via altri prodotti come tablet, notebook, accessori per la casa e quant’altro.