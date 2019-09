Volantino Euronics inizio Settembre 2019: arriva Restart. Ecco su quali prodotti vale l’offerta e come fare

Riparte alla grande Euronics dopo la bollente estate: una nuova fase, una nuova campagna, nuove offerte e prezzi bassi.

La corsa verso gli sconti si presenta rinnovata con Euronics, che lancia il volantino Restart su tutti gli ambiti dell’elettronica.

Volantino Euronics inizio Settembre 2019: arriva Restart. Ecco quali sono le offerte e su quali prodotti

Nuova ondata di sconti che Euronics avvia con l’iniziativa Restart, valida fino all’11 settembre 2019. Riparte alla grande dunque la sfida degli sconti per Euronics.

Infatti, in questo periodo, tramite l’iniziativa Restart del volantino, molti prodotti appartenenti a tutti gli ambiti dell’elettronica di consumo saranno a prezzo ridotto.

Il volantino Euronics ha valenza su base regionale e tuttavia ci sono prezzi su prodotti in comune per tutte le zone d’Italia, e lo stesso vale per la possibilità di rateizzare l’acquisto. Pare, in molti casi, che sia utile disporre della carta Euronics, per ottenere gli sconti.

In ogni caso, si sconta tutto o quasi fino all’11 settembre. Tra le offerte HP Notebook 15-DW0057NL a 699 invece di 899 euro, tra gli smartphone il Samsung Galaxy S10e a 599 anziché di 779 euro e il Huawei P30 Pro a 799 invece di 999 euro.

Stesso dicasi per i videogame, con PS4 Slim con Crash Team Racing a 269 euro e PS4 Pro con Spider-Man a 369 euro. Ma le proposte sono tante ed è utile visitare i punti vendita della catena.