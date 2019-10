Volantino Euronics verso Black Friday: le nuove offerte a sconti 40% e 30% e promozioni sconto 500 euro fine Ottobre 2019. Ecco quali e come fare 

In nome della più fitta e forte concorrenza, ecco che arriva la risposta a Unieuro ed a MediaWorld da parte di Euronics. In cosa consiste questa risposta?

Semplice. Da parte di Euronics arriva la nuova offerta in formato volantino per la fine di Ottobre 2019 che prevede una nuova moltitudine di offerte, proposte e prezzi convenienti e al ribasso. Un fiume di sconti e di opportunità per battere la concorrenza. Ecco come fa: il tutto all’insegna di un motto, risparmiare è facilissimo.

Volantino Euronics verso Black Friday: le nuove offerte a risparmio, sconti e promozioni fine Ottobre 2019. Ecco quali e come fare e a quali condizioni

In sostanza, Euronics parte con l’idea di offrire degli sconti fissi, erogati a chiunque decida di recarsi in negozio. Infatti, inq questo senso, il cliente potrà approfittare di una riduzione del 40% su tutti gli elettrodomestici. E non solo.

La promozione e il ribasso, infatti, agglomera anche altri prodotti: sconto del 30% sui piccoli elettrodomestici, del 30% sulle smart TV e gli Oled, e ancora, del 10% sui tablet e gli smartphone.

E se pensate che sia finita, non è così: c’è anche una riduzione di 500 euro per l’acquisto di un condizionatore o del 10% sui restanti notebook e PC desktop.

Ad affiancare questi vantaggi anche i prezzi al ribasso dei principali prodotti: un esempio è il Galaxy S10 in vendita alla modica cifra di 599 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti prima dalla data di presentazione del prodotto stesso.

Da segnalare anche la console PS4 da 500GB (quindi non Pro) in vendita con un singolo joystick a soli 199 euro.