Nel novero delle tante e infinite iniziative di Halloween 2019, anche sul piano della tecnologia e delle offerte ci si trova di fronte a proposte piuttosto intriganti.

Parliamo di offerte, saldi e promozioni che potrebbero essere definite ‘da brivido‘ e sconti da paura. Offerte che, per esempio, mettono in primo piano MediaWorld. Perchè? Cosa propone la nota compagnia? Cosa lancia per Halloween 2019?

Ecco le offerte e sconti da paura scelte per questo Halloween 2019 nel volantino tanto atteso.

Volantino MediaWorld Halloween 2019: sconti da brivido e offerte da paura. Ecco quali

Il volantino MediaWorld lanciato dall’azienda ha tutti i requisiti e le richieste che i tanti consumatori sembrano chiedere, perchè propone prezzi bassissimi.

Il volantino MediaWorld è chiaramente in tema Halloween e lancia una come valida proposta in una gamma ampia di prodotti come smartphone, tablet, notebook, pc desktop o altri apparecchi tecnologici.

La campagna promozionale è attiva in tutto il territorio nazionale, anche sul sito ufficiale con però la spedizione presso il proprio domicilio in alcuni casi a pagamento. Ecco alcuni esempi.

Il volantino MediaWorld sorprende tutti con prezzi sotto la media. Uno degli esempi clou è il Samsung Galaxy S10e, terminale di fascia medio-alta oggi in vendita alla cifra di 579 euro nella versione no brand con la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Senza considerare anche gli iPhone Xs Max a 999 euro, passando per Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 279 euro, Galaxy A30s a 279 euro, Xiaomi Mi A3 a 179 euro e tantissimi altri modelli.

Si ricorda che tutti gli acquisti possono essere effettuati direttamente online sul sito ufficiale o nei negozi fino al 3 novembre incluso. Gli sconti sono applicati salvo esaurimento anticipato delle scorte.