Volantino MediaWorld Settembre 2019: ecco back to School, offerte a prezzo basso e sconti. Ecco quali

Si ritorna alla routine post estate, si disfano le valigie e si riprendono i ritmi: ma quello che non cessa e, anzi, si rafforza, è il percorso verso il risparmio negli acquisti presso i grandi punti vendita dei colossi.

Come nel caso di MediaWorld, che dopo una estate pirotecnica, adesso offre condizioni di acquisto e prezzi davvero abbordabili, bassi e offerte convenienti. Quali? E’ presto detto.

Volantino MediaWorld Settembre 2019: ecco back to School, ecco quali sono i prodotti e le offerte convenienti

MediaWorld si rilancia ancora con il volantino Back to School con tante proposte su smartphone, computer, televisori, e non solo. L’occasione per lanciare questo volantino è legata alla scuola.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico per milioni di studenti in Italia arriva infatti il Back to School, la nuova offerta di MediaWorld: un nuovo volantino con tante proposte dedicate agli studenti che si apprestano a tornare sui banchi di scuola. Ma non solo.

Infatti, il nuovo volantino sarà valido fino al prossimo 11 settembre e offre varietà di prodotti enormi: peraltro, tutti gli acquisti sopra i 199 euro potranno essere pagati in 20 rate mensili a tasso zero.

Quali prodotti? Ecco alcune offerte. Ecco il nuovissimo Samsung Galaxy Note 10 a 979 euro, il Huawei P30 Pro a 779 euro, il Huawei P30 Lite a 299 euro e ecco anche l’iPhone XS 64 GB a 1099 euro.

MediaWorld offre a che sconti sui computer: il Surface Pro 6 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD è a 799 euro. Non mancano, soluzioni classiche come il LENOVO IDEAPAD 330S-14IKB a 449 euro.

Quanto al gaming ecco PS4 PRO 1TB + il gioco Fornite a 379 euro. Per le TV, ecco ad esempio il modello LG 49UM7100PLB è proposto a 399 euro.

Altri sconti? Ecco il monopattino elettrico SEGWAY ES2 a 479 euro. Ad ogni modo, le offerte saranno valide sia online che in tutti i punti vendita della catena di elettronica.