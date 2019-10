Volantino Trony Halloween 2019: sconti da brivido prendi 3 Paghi 2 e sconto 100%. Ecco dove, come e quali prodotti

Arriva Halloween 2019 anche sul fronte della tecnologia e delle offerte e ci si trova di fronte a proposte piuttosto intriganti.

E’ tempo di offerte, saldi e promozioni che potrebbero essere definite ‘da brivido‘ e sconti da paura. Offerte che, per esempio, mettono in primo piano Trony. Perchè? Cosa propone la nota compagnia? Cosa lancia per Halloween 2019?

Ecco le offerte e sconti da paura scelte per questo Halloween 2019 nel volantino tanto atteso.

Volantino Trony Halloween 2019: sconti da brivido e acquisti a 99 euro. Prendi 3 Paghi 2. Ecco dove, come e quali prodotti

Il volantino Trony lanciato dall’azienda ha tutti i requisiti e le richieste che i tanti consumatori sembrano chiedere, perchè propone prezzi bassissimi.

Il volantino Trony è chiaramente in tema Halloween e lancia una come valida proposta in una gamma ampia di prodotti come smartphone, tablet, notebook, pc desktop o altri apparecchi tecnologici.

La campagna promozionale è attiva in tutto il territorio nazionale, anche sul sito ufficiale con però la spedizione presso il proprio domicilio in alcuni casi a pagamento. Ecco alcuni esempi.

Trony lancia il volantino Prendi 3 Paghi 2 con lo sconto del 100%. Trony ha deciso di lanciare un nuovo volantino che ha davvero allettato il consumatore ma vale solo nei negozi di Calabria e Sicilia entro il 21 novembre.

La campagna promozionale è quella del “Prendi 3 Paghi 2“, al suo interno c’è la chance di trovare uno sconto speciale, pari al 100% del listino originario, seguendo comunque un iter definito.

Ovvero, si tratta della necessità di acquistare prima di tutto un grande elettrodomestico del valore di almeno 499 euro o di un piccolo elettrodomestico da 199 euro.

Dopodiché l’utente verrà posto di fronte ad una scelta, da un lato l’acquisto di un secondo prodotto a piacimento, con il conseguente sconto del 50% sul meno caro. Dall’altro, invece, l’acquisto di altri due modelli e lo sconto finale del 100% sul meno caro.

Per maggiori informazioni si sottolinea la importanza di sfogliare le pagine del volantino Trony e scoprire i punti vendita in Italia in cui la suddetta offerta è attiva.