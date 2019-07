Volantino Trony Luglio 2019: arriva nuova offerta promozionale con sconto speciale. Ecco su quali prodotti

Deciso di entrare a pieno titolo tra i grandi competitor di settore che, in questi giorni di avvio dei Saldi di Luglio 2019, si stanno dando ‘battaglia’ a suon di proposte e di volantini pieni di proposte allettanti per i clienti, Trony decide di giocare su più tavoli, quanto a proposte, e di allargare l’offerta. In che modo?

E’ presto detto. Trony, che raccogliendo la sfida delle concorrenze ha aperto la stagione dei saldi con dei volantini ricchi di spunti di e di proposte, ha bissato la propria offerta.

Da un lato infatti c’è l’offerta ‘il meno caro lo paghi la metà‘ che (dal 4 al 24 Luglio 2019) permette di acquistare un grande elettrodomestico ed ottenere un secondo (a scelta del cliente) tra i due, il meno caro, ovviamente pagando la metà secondo proposta. Dall’altra ci sono, nuove proposte di sconto. Quali? Eccoli.

Volantino Trony Luglio 2019: arrivano anche nuovi sconti su diversi prodotti. Ecco quali e fino a quando

Prima ancora di parlare degli sconti, si ricorda che da Trony il pagamento può anche avvenire in 20 rate a tasso zero se si compra nei punti vendita.

Del resto, Trony vuole fortemente rispondere ai rivali, come Unieuro, che con il Summer Black Friday ha anticipato i saldi estivi di Luglio (e poi li rilanciati da un volantino a partire da inizio settimana).

O la stessa MediaWorld reduce dal successo del Red Friday e ora pronta a nuove offerte dai prezzi bassi.

Passando dalle offerte in concorrenza di Euronics, con un volantino molto allettante. E dunque, Trony doppia l’offerta: non solo i prodotti a metà o le rate convenienti, ma anche gli sconti. Quali? Eccoli.

Dal 1 al 31 Luglio 2019, solo on line, subito per tutti i clienti arriva lo sconto del 10% su alcuni particolari brand e, nello specifico, tutte le sotto categorie di prodotti e merci che rientrano in quei marchi precisi.

Per ottenere lo sconto, basta utilizzare il codice sconto “Trony10“, e nello specifico, i marchi che beneficiano di questa promozione sono Rowenta, Moulinex e Tefal.

Nel primo caso, tutti i clienti potranno ottenere lo sconto su ogni tipo di aspirapolveri, ferri da stiro, scope elettriche, piastre e styler, prodotti per rasatura, asciuga capelli e, ancora, ventilatori e bistecchiere o grill.

Per quanto invece riguarda i prodotti Moulinex, lo sconto vale per tutti i forni elettrici, i prodotti per pane e pasta e i robot di cucina ma anche per frullatori, friggitrici e vaporiere.

Non finisce qui: sempre per Moulinex, lo sconto vale per grattugie, spremiagrumi e bistecchiere e grill.

Come detto, anche i prodotti Tefal sono oggetto di questa importante promozione: sono compresi tutti i ferri da stiro, anche quelli con caldaia, le friggitrici e vaporiere e anche le bilance pesa persone.

Trony ricorda come il codice vada inserito sull’apposito spazio del sito ufficiale dell’azienda prima di finalizzare l’acquisto,. Il box per inserire è quello che viene indicato come “usa sconti fan e voucher”.