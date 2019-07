volantino Trony Luglio 2019: sconti, offerte a tempo, promozioni, tasso zero, saldi e prezzi bassi

Giornate di grande corsa al risparmio nel mondo degli acquisti: in questo Luglio 2019 che viene ormai contraddistinto dai saldi, anticipati da alcuni grandi colossi della vendita. Non poteva essere da meno Trony, che decide di lanciare delle fantastiche offerte per tutto Luglio 2019.

E’ presto detto. All’interno delle campagne promozionali di questa estate che contraddistinguono tutta la lunga fase dei saldi estivi 2019, Trony propone delle offerte scaglionate nel tempo, oltre a sconti piuttosto interessanti su diverse gamme di prodotti. Ecco quali.

Trony offerte e sconti nel volantino di Luglio 2019: ecco i prodotti con sconti, promozioni e offerte

Trony decide di dare una pronta risposta a tutti gli altri competitor settoriali che in questi giorni stanno proponendo grandi offerte.

Come per esempio Unieuro, il cui ormai noto Summer Black Friday ha dato inizio ai giochi anticipando i saldi estivi di Luglio (e poi rilanciati da un nuovo volantino a partire da inizio settimana).

Oppure MediaWorld, il cui Red Friday ha rilanciato la sfida dei prezzi bassi per poi riproporre nuove offerte in concorrenza a Euronics, che presenta un volantino davvero piuttosto intrigrante. Ebbene, cosa propone, invece, a sua volta Trony?

Trony in primo luogo prevede una importante promozione: si chiama ‘il meno caro lo paghi la metà’ e la ragione e spiegazione della promozione è a dir poco semplice da intuire.

Secondo questa promozione, da Trony dal 4 al 24 Luglio 2019 infatti, è possibile acquistare un grande elettrodomestico ed ottenere un secondo (a scelta del cliente) pagandolo la metà.

E in più, il pagamento avviene in modo rateizzato: 20 rate a tasso zero. La promozione è valida solo nei punti vendita.

Un’altra delle promozioni Trony, attiva dal 6 al 9 Luglio, è quella della rateizzazione su prodotti contrassegnati: tasso zero in 20 rate da 399 euro per prodotti acquistabili solo on line.

Alcuni esempi? TV Philips o LG, macchine Pane e Pasta, macchina da caffè, ferri da stiro con caldaia, lettore blu ray e ancora epilatori e depilatori, reflex e Canon Eos, scope elettriche, lavatrici LG e Whirpool e tanti, tanti smartphone a partire dai Samsung Galaxy Note 9, S1oe, S10 e s10+ , Honor, Xiamomi MI A2 e MI A2.

A questo, poi, si aggiunge una nuova opzione: quella dello sconto del 10% su alcuni particolari marchi che l’azienda mette in copertina.