Volantino Trony, ‘Scontatissimi’ fino al 19 Luglio 2019: offerte, saldi e tasso zero. Ultimi giorni

Dopo il Prime Day, è già tempo di guardarsi oltre: e nel campo delle super offerte arriva, ancora una volta, un altro fantastico volantino Trony.

La nota compagnia lancia una campagna promozionale molto invogliante che, peraltro, si lega alle altre precedenti e le rafforza. Quale? E’ presto detto.

Volantino Trony, ‘Scontatissimi’ fino al 19 Luglio 2019: ecco quali e come fare

Per pochissimi giorni, dunque fino al 19 Luglio 2019, Trony ha lanciato il nuovo volantino. E’ valido solo online, e propone fino al 19 Luglio gli “Scontatissimi“.

Ovvero, tanti prodotti con tasso zero in 20 rate da 399 Euro sui prodotti contrassegnati dal bollino.

Sono molte le offerte: dall’LG 49UK6200 da 49 pollici a 385 Euro, il 14% dei 450 Euro di listino fino alla Smart Tv LG 55UK6500 con sconto del 20% e prezzo a 520 Euro.

E poi, Sony KD49XF8596BAEP a 720 euro, o l’LG OLED65B a 1.590 Euro.

Uno sguardo anche a smartphone e smartwatch, il Galaxy Note 9 può essere preso a 625 Euro, il 4% idi sconto dai 650 Euro di base.

Il Galaxy Active di Samsung si compra a 205 Euro, il Samsung Gear VR con controller dai 100 euro scende a 65 Euro. E poi Huawei P30 Pro a 850 Euro.

Ma non basta. Trony lancia, a corollario, altre preziose iniziative. Ecco quali e come fare.

Volantino Trony, ‘Scontatissimi’ e non solo. Ecco tutte le altre offerte

Da un lato infatti c’è l’offerta ‘il meno caro lo paghi la metà‘ che (dal 4 al 24 Luglio 2019) permette di acquistare un grande elettrodomestico ed ottenere un secondo (a scelta del cliente) tra i due, il meno caro, ovviamente pagando la metà secondo proposta. Dall’altra ci sono, nuove proposte di sconto. Quali? Eccoli.

Prima ancora di parlare degli sconti, si ricorda che da Trony il pagamento può anche avvenire in 20 rate a tasso zero se si compra nei punti vendita.

Del resto, Trony vuole fortemente rispondere ai rivali, come Unieuro, che con il Summer Black Friday ha anticipato i saldi estivi di Luglio (e poi li rilanciati da un volantino a partire da inizio settimana).

O la stessa MediaWorld reduce dal successo del Red Friday e ora pronta a nuove offerte dai prezzi bassi.

Passando dalle offerte in concorrenza di Euronics, con un volantino molto allettante. E dunque, Trony doppia l’offerta: non solo i prodotti a metà o le rate convenienti, ma anche gli sconti. Quali? Eccoli.

Dal 1 al 31 Luglio 2019, solo on line, subito per tutti i clienti arriva lo sconto del 10% su alcuni particolari brand e, nello specifico, tutte le sotto categorie di prodotti e merci che rientrano in quei marchi precisi.

Volantino Trony, ‘Scontatissimi’ e promozioni sconto: le modalità

Per ottenere lo sconto, basta utilizzare il codice sconto “Trony10“, e nello specifico, i marchi che beneficiano di questa promozione sono Rowenta, Moulinex e Tefal.

Nel primo caso, tutti i clienti potranno ottenere lo sconto su ogni tipo di aspirapolveri, ferri da stiro, scope elettriche, piastre e styler, prodotti per rasatura, asciuga capelli e, ancora, ventilatori e bistecchiere o grill.

Per quanto invece riguarda i prodotti Moulinex, lo sconto vale per tutti i forni elettrici, i prodotti per pane e pasta e i robot di cucina ma anche per frullatori, friggitrici e vaporiere.

Non finisce qui: sempre per Moulinex, lo sconto vale per grattugie, spremiagrumi e bistecchiere e grill.

Come detto, anche i prodotti Tefal sono oggetto di questa importante promozione: sono compresi tutti i ferri da stiro, anche quelli con caldaia, le friggitrici e vaporiere e anche le bilance pesa persone.

Trony ricorda come il codice vada inserito sull’apposito spazio del sito ufficiale dell’azienda prima di finalizzare l’acquisto,. Il box per inserire è quello che viene indicato come “usa sconti fan e voucher”.