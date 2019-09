La concorrenza non è mai troppa e le promozioni aiutano a scegliere il meglio. Nel mercato della tecnologia, divampa la competitività all’ennesima potenza e uno dei marchi che si fa sentire di più, da questo punto di vista è Trony.

Perché? Cosa succede? Semplice. Trony ha avviato una nuova campagna promozionale molto interessante. Ecco di cosa si tratta.

Volantino Trony Settembre 2019: ecco le offerte con nuovi prezzi scontati al ribasso: low cost smartphone e non solo

Il volantino Trony ci sui si parla, in particolare, è attivo in questi giorni presso il negozio di Pesaro Centro ma ha anche alcuni spunti interessanti sulla sua versione web on line.

L’obiettivo di Trony è andare incontro alle richieste dei consumatori. Per il momento di parte da Pesaro, e anche online.

Al centro della questione c’è un volantino Trony prodigo di occasioni e con sconti al 50% con anche il Tasso Zero.

Non è la prima compagnia, Trony, a rilanciare la sfida in questi giorni. C’è MediaWorld ad esempio, e sempre sulla scia del Tasso Zero.

La mission è sempre la stessa, semplice: una rateizzazione del pagamento della merce in rate mensili senza interessi. E in genere, si paga dal mese di Gennaio 2020.