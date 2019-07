Volantino Unieuro Luglio 2019: sconti d’estate a tasso zero. Ecco su quali prodotti e fino a quando

Unieuro vuole essere ricordato questa estate, e in particolar modo nel Luglio dei Saldi 2019, come l’azienda più vantaggiosa sul mercato.

Per farlo, nella lotta aperta contro le altre aziende, come Euronics, il cui volantino va alla grande oppure Trony con le sue due offerte a prezzi bassi, si lancia verso sconti ulteriori.

E’, al contempo, una risposta anche a un altro colosso come MediaWorld, il cui recente Red Friday era, a sua volta, stata una mossa in replica al fortunatissimo Summer Black Friday della stessa Unieuro.

Proprio reduce da questo successo, l’azienda ha corroborato la sua linea di riduzione di prezzi. Come? Con una nuova promozione.

Volantino Unieuro Luglio 2019: sconti d’estate a tasso zero. Ecco come fare a comprare a prezzo basso e fino a quando

Sconti d’Estate a Tasso zero è, nei fatti, l’ultima grande formula che prevede fino al 25 Luglio degli ulteriori sconti e abbassamento di prezzo.

In cosa consiste la formula? Semplice. Per un numero considerevole di prodotti, Unieuro rilancia la sua recente campagna di riduzione dei prezzi a cui aggiunge la possibilità di dividere le cifre in comode rate.

Come? Comodamente, a tasso zero, in dieci rate, i clienti potranno spalmare la cifra. Quanto ai prodotti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Volantino Unieuro Luglio 2019: prezzi ridotti per l’estate e tasso zero. Prodotti, sconti e tempi dell’offerta

Uno degli esempi è la smart TV Led 4K della Samsung a 399 euro, con una riduzione del 33% rispetto ai 599 di partenza.

Oppure, l’interessantissimo e gettonatissimo iPhone XR 128gb, forse il più venduto della gamma, che scende a 799 euro, quindi conl 15% in meno rispetto ai 949 di listino.

E ancora: Notebook HP 15 a 649 euro: meno 18% rispetto ai 799,99 euro di partenza.

Quanto agli elettrodomestici, anche qui ci sono diversi sconti vantaggiosi: Lavatrice Samsung da 9kg a 449 euro anziché 799, con quindi una riduzione corposa pari al 43% in meno.

E per chi vuole viaggiare, ecco il set da trolley: valigie a 29,90 al posto dei 59,90 di partenza (meno 50%).

E ancora tante altre proposte. Eccone alcune. Tra questi, tanti smartphone come Samsung Galaxy S10 a 849 euro, il Huawei P30 Pro a 899 euro, il Huawei P30 Lite a 299,99 euro e il Nokia 2.2 a 139,90 euro.

Inoltre, Unieuro propone computer come Acer Spin 3 a 499,99 euro. O ancora, console PS4 1 TB con doppio controller e un gioco al prezzo di 319,99 euro.

Tanti anche i televisori: come i nuovi Philips The One sono in vendita a partire da 599 euro.

E ancora, tablet pc, prodotti audio, periferiche, gadget: come ad esempio il monopattino elettrico di Xiaomi al prezzo di 499 euro. E non mancano anche fotocamere e robot aspirapolvere.