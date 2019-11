Arriva, anzi torna in TV Volevo fare la rockstar la fiction targata Rai due che sembra aver attirato gli interessi di un significativo numero di persone, appassionati del genere e di fan dell’ultim’ora.

Quest’oggi arriva dunque un nuovo appuntamento con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiaro protagonisti appunto di Volevo fare la rockstar sulle seconda rete Rai. Ma che cosa succederà? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutto quello che sappiamo e che viene fuori a livello di anticipazioni sulla fiction, anche tramite quanto raccontato ufficialmente dalla Rai direttamente dai suoi canali informativi.

Volevo fare la rockstar, oggi 27 Novembre 2019 alle 21,25 su Rai2: anticipazioni, spoiler, trama, cast, cosa è successo e cosa succederà

Dunque ritorna con un nuovo appuntamento la fiction “Volevo fare la rockstar”: quest’oggi, mercoledì 27 novembre alle 21.25 su Rai2, rivedremo pertanto Giuseppe Battiston e Valentina Bellè, Angela Finocchiaro ed anche Emanuela Grimalda.

Cosa è successo in precedenza? Dove eravamo rimasti? Ebbene nel primo episodio della serie Daniela ha dimostrato di provare dei forti sentimenti per Francesco mentre Olivia sì è decisa a rivestire per così dire i panni del suo Cyrano.

Tuttavia da questo verrà fuori tutta una serie di contrattempi. Nel frattempo, Eros intanto attraversa una forte crisi sentimentale, e sente di dover essere sincero con Martina, ma a frenarlo è la sua indecisione.

Nel mentre, Viola ha trovato una pista da seguire per le indagini di cui si sta occupando, mentre Emma si concentra su quanto capita di interessante alla villa. E poi?

Poi, Olivia ha molto chiari i suoi sentimenti, benchè qualcosa dal passato la minacci, complicando la sua vita. Come se non bastasse, Eros è nei guai poiché Martina ha scoperto il suo segreto e il ragazzo va in crisi. E alle porte c’è una notizia inaspettata che sconvolgerà tutti gli equilibri.