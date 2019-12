Volevo fare la rockstar, ultima puntata oggi 4 Dicembre 2019 alle 21,25 su Rai2: anticipazioni, spoiler su finale di stagione

Arriva, anzi torna in TV Volevo fare la rockstar la fiction targata Rai due che sembra aver attirato gli interessi di un significativo numero di persone, appassionati del genere e di fan dell’ultim’ora.

Volevo fare la rockstar torna dunque in onda con l’ultima puntata ed ecco pertanto puntuale l’appuntamento con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda questa sera 4 dicembre. Cosa succederà nell’ultima puntata?

Secondo i rumors e gli spoiler, possiamo anticipare che il segreto del passato di Olivia emergerà, e che ci sarà un grande finale di stagione. Quale? E’ presto detto.

Volevo fare la rockstar, ultima puntata oggi 4 Dicembre 2019 alle 21,25 su Rai2: Olivia e il suo segreto. Primo episodio ‘Confusione’

Oggi, Mercoledì 4 dicembre, in prima serata, Raidue propone dunque la sesta ed ultima puntata della fiction “Volevo fare la rockstar“. Cosa accadrà nel finale di stagione? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni su quello che viene annunciato un finale pirotecnico.

Il primo episodio in onda oggi si intitola “Confusione“. Nel primo episodio del finale di stagione, il rapporto tra Francesco e Olivia prosegue alla grande. Sono molto affiatati, si amano, e sono prossimi a aprire il supermercato Km0. Finalmente dunque per Francesco tutto sta girando per il verso giusto.

Ma delle ombre si addensano all’orizzonte. Sta per venire fuori infatti la verità di Emma e Viola. La giovane donna è decisa ad affrontare il suo passato soprattutto quando il suo segreto viene a galla. Eros, intanto, ha ammesso la propria omosessualità, e vive ore delicatissime.

Aggiornamento ore 10.01

Volevo fare la rockstar, ultima puntata oggi 4 Dicembre 2019 alle 21,25 su Rai2. Secondo episodio ‘Tribù’

Nel secondo ed ultimo episodio del finale di stagione chiamato “La tribù“, ecco dunque emergere la verità su e di Olivia. Ovvero?

Olivia in buona sostanza si rende conto come sia giunto il momento di essere sincera, e dunque la verità emerge. Dopo aver cresciuto da sola Emma e Viola, la Mazzucato con il ritorno di Vittorio capisce che non può più fingere di non vedere le proprie paure non solo per dare un padre alle sue bambine, ma pure per provare a vivere una storia d’amore vera e onesta con Francesco.

Dunque quali saranno le reazioni di Emma e Viola di fronte alla verità? Vittorio accetterà la paternità e comincerà a prendersi cura delle gemelle? E come andrà a finire poi tra Olivia e Francesco? Silenzio sul finale, i rumors non sono arrivati fin lì.

Il finale di stagione della fiction con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro ed Emanuela Grimalda sarà davvero emozionante e promette sorprese.

aggiornamento ore 13,45

Volevo fare la rockstar, ultima puntata oggi 4 Dicembre 2019. Cosa succederà, cosa è successo nelle puntate precedenti

Quest’oggi arriva dunque un appuntamento imperdibile con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiaro protagonisti appunto di Volevo fare la rockstar sulle seconda rete Rai. Il finale di stagione si preannuncia a sorpresa e c’è chi parla di nuova stagione.

A livello di anticipazioni sulla fiction, sembra che le cose siano avanzate e che l’attenzione del pubblico sia un buon viatico in tal senso. Ma in attesa della conclusione di questa stagione, cosa era successo nelle ultime puntate? Cosa è accaduto in precedenza?

Ebbene nel primo episodio della serie Daniela ha dimostrato di provare dei forti sentimenti per Francesco mentre Olivia sì è decisa a rivestire per così dire i panni del suo Cyrano.

Tuttavia da questo verrà fuori tutta una serie di contrattempi. Nel frattempo, Eros intanto attraversa una forte crisi sentimentale, e sente di dover essere sincero con Martina, ma a frenarlo è la sua indecisione.

Nel mentre, Viola ha trovato una pista da seguire per le indagini di cui si sta occupando, mentre Emma si concentra su quanto capita di interessante alla villa. E poi?

Poi, Olivia ha molto chiari i suoi sentimenti, benchè qualcosa dal passato la minacci, complicando la sua vita. Come se non bastasse, Eros è nei guai poiché Martina ha scoperto il suo segreto e il ragazzo va in crisi. E alle porte c’è una notizia inaspettata che sconvolgerà tutti gli equilibri.

aggiornamento ore 15.58