Volontariato per l’Ucraina: l’Ass. ‘Vivire la Goia’ e la Chiesa Cristiana Evangelica della Magliana si apprestano a partire

Con grande emozione ed entusiasmo, Fosco Ierva, pastore della Chiesa Cristiana Evangelica della Magliana, e presidente dell’associazione di volontariato ‘Vivere la Gioia’, ha reso noto oggi che “A partire da lunedì 21 marzo presso la Chiesa Cristiana Evangelica in Magliana, ‘La Gioia’ inizierà una raccolta di beni che saranno portati con bilico di 22 tonnellate, tra la prima e la seconda settimana di Aprile, in una città dell’Ucraina”.

Fosco Ierva: “Faremo una rendicontazione a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa nella massima trasparenza”

Nello specifico, spiega ancora Fisco, “Prevediamo di affrontare le spese del viaggio con donazioni che saranno così utilizzate:

1) Italia – Confine Ucraina (lato Romania);

2) Confine Ucraina (lato Romania) – entrata Ucraina.

Alcuni dettagli non possono al momento essere resi pubblici per ovvie ragioni, ma saranno rendicontati dettagliatamente al ritorno.

Qualora dovessimo raccogliere somme eccedenti alle spese necessarie al viaggio saranno utilizzate per acquistare beni per la popolazione Ucraina.

Faremo una rendicontazione a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa nella massima trasparenza”.

Insomma, si tratta di un’operazione complessa, e non priva di rischi, della quale il Pastore Fosco Ieva (anche come Presidente dell’Associazione ‘Vivere la Gioia’), si farà da garante dell’operazione accompagnando le derrate da Roma fino in Ucraina.

Domani la ‘Raccolta straordinaria’ di Vivere la Gioia presso il Supermercato Doc in via Frattini a Roma (Municipio XI)

Nel frattempo va avanti anche l’impegno di ‘Vivere la Gioia’, che per domani preannuncia una ‘Raccolta Straordinaria’ presso il Supermercato Doc in via Frattini a Roma (Municipio XI).

L’appuntamento è dalle ore 8,00 di martedì 22 marzo, fino a Domenica 27 marzo (compresa), si potranno acquistare prodotti alimentari a lungo termine in favore della popolazione Ucraina.

La spedizione dei prodotti, come annunciato da Fosco, avverrà tra il 10 e 15 aprile con un bilico direttamente in Ucraina.

Fosco: “Ecco l’elenco dei prodotti che ci occorrono per dare una mano alle persone ucraine in grande difficoltà”

Riguardo al ‘come partecipare, ringraziando tutti i clienti e cittadini che si recheranno ad acquistare, Fosco elenca i prodotti preferibilmente accettari:

“PRODOTTI ALIMENTARI: Tonno, Carne in scatola, Crackers, Pane in cassetta, Caffe/cappuccino/the solubile, Latte in polvere, Biscotti, Salumi (si chiede di controllare una conservazione di validità il più lungo possibile); PRODOTTI PER l’IGIENE PERSONALE: Assorbenti intimi, Pannolini per anziani, Sapone per igiene intima, Shampoo, Bagnoschiuma; PRODOTTI per BAMBINI: Pannolini varie misure, Omogeneizzati, Biscotti per bambini, Minestrina per bambini, Salviette monouso. PIATTI PRONTI: Scatole di cibo in scatola a lunga conservazione già cotto (scadenza di almeno 3-6 mesi)

“Grazie anticipatamente alla direzione della DOC – conclude quindi il Pastore – che ancora una volta ha riconosciuto il valore della nostra iniziativa”.

Max