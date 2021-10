Vortici sull’Italia, anche weekend a rischio maltempo: ecco dove

Non c’è pace per l’Italia. Anche nei prossimi giorni continuerà a piovere su molte regioni e come se non bastasse saranno due i vortici ciclonici responsabili di questa lunga fase di maltempo che durerà almeno fino al prossimo weekend. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella giornata di mercoledì prenderà vita il primo vortice che dal Nordest (attenzione all’intenso maltempo verso sera) scorrerà lungo il medio Adriatico per poi raggiungere il Sud. Piogge battenti e un generale rinforzo dei venti colpiranno Lombardia, Nordest, gran parte del Centro e molte regioni del Sud. Da giovedì lo spostamento della bassa pressione verso Sud richiamerà venti freddi sia di Bora e sia di Grecale e Tramontana. Il maltempo si concentrerà sulle regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia per estendersi poi a gran parte del Sud e localmente sulle zone interne di Toscana e Lazio. Ma non è finita qui. Tra venerdì e il weekend mentre il tempo comincerà a migliorare al Nord col ritorno del sole (soprattutto al Nordovest) l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico, questa volta più freddo e proveniente dalla lontana Russia, scombussolerà in piani del fine settimana. Tra sabato e domenica oltre ai venti che soffieranno sempre forti dai quadranti settentrionali, i temporali saranno diffusi su tutto il Sud, anche con grandinate. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente su tutte le regioni fino a raggiungere misure sotto la media del periodo. L’ingresso dei venti settentrionali tra l’altro, farà precipitare i termometri soprattutto alla notte e al primo mattino con valori che al Nord scenderanno facilmente sotto i 10 gradi.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 6. Al nord: peggiora diffusamente al Nordest, nubifragi su Friuli ed Emilia. Al centro: fortemente instabile con piogge o temporali quasi ovunque. Al sud: piogge diffuse in Sicilia, basso Tirreno, in serata pure in Campania.

Giovedì 7. Al nord: piogge diffuse al Nordest. Al centro: intenso maltempo sulle Adriatiche. Al sud: forti piogge e nubifragi su Campania e Calabria tirrenica.

Venerdì 8. Al nord: molte nubi al Nordest, sole altrove. Al centro: maltempo sulle regioni adriatiche, temporale sul sassarese. Al sud: maltempo sulla Sicilia settentrionale e la Calabria tirrenica.

Nel weekend maltempo al Sud.