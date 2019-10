VRE Virtual Reality Experience: la comunicazione si evolve

Presso le splendide mura di Villa Maraini dell’Istituto Svizzero a Roma, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di VRE – Virtual Reality Experience il primo appuntamento italiano interamente dedicato a VR, XR e AR in programma fra le iniziative di Videocittà presso l’ex Caserma Guido Reni dal 5 al 9 novembre prossimi.

Dopo i saluti dell’Istituto Svizzero, sono intervenuti in conferenza: Mariangela Matarozzo, Direttore Artistico VRE, Francesco Dobrovich, Direttore Editoriale Videocittà, Marco Massenzi, AD Teleconsys, Marco Iosa, Ricercatore Neuro – Ingegneria Fondazione S. Lucia, Giovanna Marinelli, Presidente Q Academy, Luca Modugno, CEO Modo Comunicazione, Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing strategico e digital Rai Cinema, Padre Gabriele Beltrami, Responsabile Comunicazione Fondazione CSER (Centro Studi Emigrazione Roma).

Ecco il programma della manifestazione

Dal 5 al 9 novembre appuntamento all’ex Caserma Guido Reni per la prima edizione di VRE – Virtual Reality Experience, evento internazionaleinteramente dedicato a VR/AR/XR: le sigle della tecnologia e del linguaggio immersivo che stanno cambiando il nostro futuro, dalla scienza all’arte, dalla medicina alla musica e al cinema, dalla comunicazione al mondo aziendale. Ideato e prodotto da Iconialab, sotto la direzione artistica di Mariangela Matarozzo – che già aveva firmato il futuristico Mashrome Film Fest – questo appuntamento – all’interno di Videocittà – invaderà una sezione dei padiglioni dell’ex Caserma Guido Reni in una full immersion tra nuove opere da tutto il mondo, speech, incontri, esperienze virtuali, performance VR.

L’iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2019 promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.

Sono 21 le opere in concorsoprovenienti dalle selezioni ufficiali dei maggiori festival cinematografici internazionali, Tribeca Film Festival, Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Sundance Film Festival con contributi che vanno dagli Stati Uniti d’America alla Cina, dalla Corea al Canada, dalla Francia a Spagna e Italia. Ampio Spazio alle Experience: un tuffo a 360° tra esperienza estetica e avventura fantastica in cui all’utente è chiesto di interagire, immaginare, sperimentare e giocare e dove la simulazione si trasforma in vissuto di realtà.

VRE – Virtual Reality Experienceva ad indagare anche l’impatto di VR/AR/XR sulle Arti performative: dal teatro alla musica, dall’elettronica alle arti visuali. In un viaggio in cui la creatività artistica è obbligata a confrontarsi con l’interazione fattiva di un pubblico curioso e nuovissimo. Vi è poi l’ampio territorio del confronto intellettuale con due giornate di Talk in cui si andrà ad indagare l’impatto della Realtà Virtuale sulle nostre esperienze e i nostri linguaggi, a cominciare dallo Storytellinged arrivare a interrogarsi sui nuovi scenari di businesse sulla rivoluzione nel mondo della medicina per poi spostarsi negli ambiti delle arti e del sociale, per conoscere come la Realtà estesa (Xr) possavalorizzare il patrimonio culturalefino a giungere al tema attuale del Comunicare la migrazione. Dal Mass Media alla VR.

Sono parte del comitato scientifico: Agostino AngeloniPresidente del Main Partner di VRE Teleconsys, una delle società maggiormente impegnate nei territori delle nuove tecnologie multimediali), Simone Arcagni (docente all’Università di Palermo e giornalista), Valter Casini(CEO, Morris & Consulting), Joëlle Comé(Direttrice Istituto Svizzero Roma), Alberto Gallace (Direttore del Mibtec alla Bicocca), Max Giovagnoli (Coordinatore Arti Visive IED Roma), Cecile Levy(sceneggiatrice e ricercatrice alla Norvegian Film School), Giovanna Marinelli(Presidente Q Academy), Antonio Libonati (Presidente Associazione Giovani per l’Unesco), Claudia Lodesani (Presidente di Medici Senza Frontiere), Lorenzo Montagna (Presidente VRARA), Lorenzo Prencipe(Presidente del Centro Studi Emigrazione Roma dei Padri Scalabriniani) Nicola Rosa (British Interactive Media Association/Accenture), Marco Testoni(Compositore e music supervisor), Gaetano Tieri (Direttore Virtual Reality Lab, Unitelma Sapienza), Antonio Veraldi(Direttore Marketing Strategico, FORUM PA).

Ideato e prodotto da Iconialab, con il Sostegno della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale, si avvale del Patrocinio del MISE, di Unesco|Rome City of Film, dell’Agenzia Nazionale Giovani, ASI – Agenzia Spaziale Italiana, Uni-Industria, Goethe, con il supporto dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia e il contributo dell’Istituto Svizzero Roma. Main Partner dell’evento Teleconsys. Fra i partner anche Modo Comunicazione, Morris Consulting, RAI CINEMA Channel VR, IED, l’Associazione Giovani per UNESCO, l’Università degli studi di Milano Bicocca | MIBETEC, l’Università degli Studi “Sapienza”, John Cabot University, Link Campus.

Fra i principali Cultural Partner Roma Video Game Lab, Qacademy, WorldVRForum, VRHam, Torino Short Film Market, Giffoni Hub Innovation. Media partner: Mashable Italia, Cinecittà News, RomaToday, Cinecorriere, Mymovies, Tutto Digitale, Zero, Film TV, Global Science. Radio ufficiale RDS | Dimensione Suono Roma.

L’ingresso è gratuito. Dalle ore 14.00 alle 24.00

Max