Wake Up 2019, al via il contest elettronico

“Siamo arrivati alla quarta edizione quest’anno avremo ben 4 anteprime e usciremo dai confini della provincia di Cuneo per partecipare ad Astimusica con un evento targato Wake Up. Grazie invece al Main Sponsor Mondovicino Outlet Village, le anteprime di luglio a Mondovì vedranno esibirsi tre grandi artisti del panorama della musica pop italiana. Sarà un’estate piena di ritmo, vi aspettiamo”.

E’ gasatissimo Graziano Gabbio, patron della manifestazione ‘Wake Up’, il cui ritorno è previsto per il 6, il 7 ed il 14 settembre a Mondovì (Cn).

In particolare, il ‘Wake Up 2019’ un festival di musica elettronica e pop che da quattro anni fa ballare e cantare il Nord – Ovest italiano.

Anche in questa edizione, con la produzione più grande mai avuta, la manifestazione porterà sul palco della Mondovicino Arena (Piazza Mondovicino, 1) una serie di concerti di alcuni dei cantanti e deejay più seguiti del momento, presentando una line up trasversale che mette insieme diversi generi musicali e unisce un pubblico eterogeneo che arriva da tutte le parti d’Italia e d’Europa!

Wake Up 2019, un notevole parterre di ospiti

I primi artisti confermati che saliranno sul palco durante i tre appuntamenti sono Subsonica, Achille Lauro, Ilario Alicante, Martin Garrix, J-Ax + Articolo 31, e Boomdabas.

Ma non parliamo soltanto un contenitore di musica, ma anche di dibattito. Non mancheranno infatti i Talk Show pomeridiani assieme al giornalista e dj radiofonico Massimo Cotto, dedicati ad approfondimenti sui linguaggi digitali e all’incontro con influencers e personaggi web di tendenza.

Wake Up 2019, l’obiettivo è crescere

Come spiega Giacomo Caramelli, responsabile marketing, “Crescere è l’unico obbiettivo che ci siamo dati e che continueremo a perseguire quest’anno e negli anni futuri. La produzione di quest’anno sarà la più grande mai avuta dall’inizio di questa avventura. Siamo felicissimi di regalare alla città un evento a cui parteciperanno appassionati da tutta Italia ed Europa”.

E dunque anche a luglio e ad agosto, al Parco Commerciale Mondovicino (Piazza Giovanni Jemina, 47), si terrà Anteprima Wake Up 2019, con una serie di live gratuiti che anticipano i grandi concerti di settembre. Ad animare le serate estive saranno Luca Carboni, Baby K, e Giusy Ferreri.

Inoltre, il 10 luglio (in collaborazione con AstiMus

ica), arriverà per la prima volta oltre i confini della provincia di Cuneo fino ad ASTI (Piazza Cattedrale) per l’evento con Deejaytime, Eiffel 65, e Cristina D’Avena.

Nei prossimi giorni, a ridosso dell’evento, torneremo ad illustrarvi il programma preciso degli eventi in cartellone.

È possibile acquistare i biglietti di Wake Up 2019, e della serata Anteprima di Asti, sui circuiti TicketOne e Ciaotickets o presso i rivenditori autorizzati (tutte le informazioni al link: www.wkup.it/tickets).

Tutte le informazioni su come raggiungere il festival e sui parcheggi sono disponibili all’indirizzo www.wkup.it/info.

