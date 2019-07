Wake Up 2019: giovedì Giusy Ferreri live

Mentre sale l’attesa per i giorni 6, 7 e 14 settembre, quando tornerà a Mondovì (Cn) ‘Wake Up 2019‘, il festival di musica elettronica e pop che da quattro anni fa ballare e cantare il Nord – Ovest italiano, c’è da sottolineare che in questa edizione – per latro con la produzione più grande mai avuta – la manifestazione porterà sul palco della Mondovicino Arena (Piazza Mondovicino) una serie di concerti di alcuni dei cantanti e deejay più seguiti del momento.

Giovedì 1 agosto ad esempio, sul palco del ‘Mondovicino Outlet Village‘ di Mondovì (in Piazza Giovanni Jemina alle 21, ingresso gratuito), salirà Giusy Ferreri nell’ambito degli appuntamento con ‘Mov Summer Festival by Wake Up‘, una serie di live gratuiti che anticipa i grandi concerti di settembre.

Ricordiamo infatti il calendario (in aggiornamento) di ‘Wake Up 2019’, al via dal 6 settembre che aprirà alle 21 con Subsonica, Achille Lauro ed Ilario Alicante (concerti a pagamento), al Mondovicino Arena dove, il giorno dopo toccherà agli attesi Dj-set di Martin Garrix, e Tweekaz.

Quindi, il 14 settembre, sempre nella stessa location, alle 21 – anche in quest’occasione a pagamento – sarà la volta di J-Ax + Articolo 31, Boomdabash, e Chadia Rodriguez.

È possibile acquistare i biglietti di WAKE UP 2019 sui circuiti TicketOne e Ciaotickets o presso i rivenditori autorizzati (tutte le informazioni al link: www.wkup.it/tickets). Tutte le informazioni su come raggiungere il festival e sui parcheggi sono disponibili all’indirizzo www.wkup.it/info.

www.wkup.it – www.instagram.com/wakeupmusicevents – www.facebook.com/wakeupmusicevents

Max