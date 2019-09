Wake Up 2019: i concerti di Luchè e Rkomi

Dopo il grande successo della serata di sabato 14 settembre con i live di J-Ax + Articolo 31, Boomdabash, Chadia Rodriguez, Dj Matrix e Jefeo, prosegue con gli ultimi due appuntamenti gratuiti Wake Up 2019, il festival di musica elettronica e pop di Mondovì (CN).

LUCHÈ e RKOMI (nella foto) si esibiranno sul palco del Parco Commerciale Mondovicino sabato 21 e sabato 28 settembre: un piccolo cambio di programma, che vedrà i due artisti esibirsi non più in un’unica serata, ma in due diverse date.

Anche in questa edizione, che vanta una produzione ancora più grande degli anni precedenti, WAKE UP presenta una line up trasversale che propone diversi generi musicali e unisce un pubblico eterogeneo che arriva da tutte le parti d’Italia e d’Europa.

“Crescere è l’unico obbiettivo che ci siamo dati e che continueremo a perseguire quest’anno e negli anni futuri – afferma Giacomo Caramelli, responsabile marketing – La produzione di quest’anno sarà la più grande mai avuta dall’inizio di questa avventura. Siamo felicissimi di regalare alla città un evento a cui parteciperanno appassionati da tutta Italia ed Europa!”.

A dare un primo assaggio della rassegna, oltre al MOV SUMMER FESTIVAL by Wake Up con i concerti di LUCA CARBONI, BABY K e GIUSY FERRERI che han registrato più di 13mila presenze, è stato l’evento ANTEPRIMA WAKE UP del 10 luglio, che per la prima volta ha portato WAKE UP oltre i confini della provincia di Cuneo fino ad Asti per una serata con DEEJAYTIME, EIFFEL 65 e CRISTINA D’AVENA, realizzata in collaborazione con AstiMusica.

I prossimi appuntamenti di Wake Up 2019

21 SETTEMBRE, al Parco Commerciale Mondovicino (ore 21, evento gratuito), LUCHÈ

28 SETTEMBRE, al Parco Commerciale Mondovicino (alle 21, evento gratuito), RKOMI

Tutte le informazioni su come raggiungere il festival e sui parcheggi sono disponibili all’indirizzo www.wkup.it/info.

www.wkup.it – www.instagram.com/wakeupmusicevents – www.facebook.com/wakeupmusicevents

Max

——————-