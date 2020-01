Wanda Nara Instagram, svelato il tatuaggio osé, sfida alla farfallina di Belen (FOTO)

In attesa di tornare questa sera in Tv con la nuova puntata del Grande Fratello Vip, la conturbante Wanda Nara non smette di stupire e di farlo nel canale che, al momento, sembra essere a lei più congeniale.

Non si tratta di Canale 5, ma di Instagram, il suo profilo Instagram, per l’esattezza. Laddove la prorompente moglie di Mauro Icardi ha generosamente concesso un’altra fotografia bollente. Di cosa si tratta? E’ presto detto.

La procuratrice e conduttrice TV ha mostrato il suo nuovo tatuaggio in un punto strategico, molto hot a dir poco, che sembra essere una aperta sfida alla sua connazionale Belen Rodriguez. Di cosa si tratta? Ecco lo scatto.

Wanda Nara Instagram, il tatuaggio farfallina che sfida Belen

Prima c’era Belen, con la farfallina ormai famosa. Ora, però, c’è anche lei, Wanda Nara. La signora Icardi, non nuova a foto molto provocanti e di nudo presso il suo profilo Instagram, si avvicina alla nuova puntata del Grande Fratello Vip con un nuovo scatto molto provocante. Da tutti i punti di vista: eccolo.

L’opinionista del Grande Fratello Vip Wanda Nara si è concessa una foto molto particolare, come si nota, in quel di Parigi in riva alla Senna. E’ una aperta sfida a Belen Rodriguez e alla sua farfallina? Certo non è dato saperlo. Ma ai fan è comunque piaciuto.

Del resto Wanda Nara è sempre più protagonista su Instagram. Di recente alcuni suoi scatti l’hanno immortalata nuda o evidenziandone le generose curve del fondoschiena e le hanno fatto fare incetta di consensi.

Il suo ultimo scatto su Instagram però fa ancora di più. Wanda indossa un cappotto nient’altro e a Parigi in riva alla Senna, all’ombra della Tour Eiffel, mostra la sua farfallina. Il commento che segue l’immagine, “Iba volando con las alas rotas” significa “volava con le ali spezzate”, in realtà fa capire come, evidentemente, si tratti di una rondine, e non una farfallina. Eppure, tra i fan c’è dubbio circa il tipo di animaletto che è tatuato all’inguine della bella Nara.

Wanda Nara Instagram, cos’è il tatuaggio osè: rondine o farfallina

C’è chi parla di colibrì, chi di rondine o chi semplicemente cita la farfallina sopo per mettere a confronto il tatuaggio di Wanda con quello della connazionale Belen Rodriguez, che in passato aveva più volte mostrato il tatuaggio nella stessa zona del corpo.

Per Wanda, ciò che conta è che a spiccare il volo è al momento la sua carriera. La showgirl argentina sta spopolando al Grande Fratello Vipche tornerà stasera in TV su Canale 5 e i suoi oltre 6 milioni di followers su Instagram, inoltre, sono un bagaglio di presentazione non indifferente. Senza contare i successi come agente del marito Icardi.