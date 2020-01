Wanda Nara nuda su Instagram prima del debutto al Grande Fratello Vip (FOTO)

Ci risiamo: Wanda Nara regala un altro formidabile scatto osè. A poche ore dal debutto in Tv con il Grande Fratello Vip, che questa sera 8 Gennaio ritorna in prima serata su Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione e la vedrà protagonista della serata in qualità di opinionista accanto a Pupo, Lady Icardi decide di bissare. Come?

Dopo la pazzesca foto del suo fondoschiena regalata da poco, adesso Wanda Nara decide di mostrarsi in una vasca, tutta nuda, senza alcun velo e con tutta la carica esplosiva del suo avvenente e prosperoso corpo.

Decisamente mozzafiato Wanda Nara si mette in mostra su Instagram, con una foto che bolle e che fa incetta di like, com’era prevedibile. Qual è, dov’è lo scatto? Eccolo.

Wanda Nara nuda su Instagram: sotto la doccia, in vista del GF Vip

In pochi minuti, la foto di Wanda Nara Icardi ha fatto un vero boom di consensi e di attenzioni mediatiche e si è trasformata in un vero catalizzatore sul web. Lo scatto non lascia alcun dubbio circa la natura della sua procacità.

Accompagnata da una semplice didascalia, la foto ha fatto già il record di condivisioni e consensi. “Preparandomi per la prima puntata del Grande Fratello”, cita la procuratrice di Icardi. “Questa sera #GFVIP vi aspetta in prima serata su canale 5 !!! E io non vedo l’ora.”, aggiunge.

Evidentemente, non vedono l’ora di guardare e riguarda la sua foto anche i suoi tanti fan, che del resto a distanza di poco tempo si erano già goduti un altro scatto piuttosto eloquente della signora Icardi.

Il 2020 regala grandi foto per r la procuratrice, conduttrice e star televisiva Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi si sta approcciando al GF Vip 2020 con scatti mozzafiato. Come detto, uno molto apprezzato proprio di recente riguardava il suo lato B. Eccolo:

Che cosa altro ha in serbo Wanda Nara dopo questa escalation di foto provocanti? Ai social l’ardua sentenza.