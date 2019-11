Warner Chappel e Porsche Italia al Milano Music Week

In occasione della Milano Music Week 2019, Warner Chappel e Porsche Italia presentano uno speciale evento: mercoledì 20 novembre il duo COMA_COSE si esibirà live al Fabrique di Milano (Via Gaudenzio Fantoli, 9 – inizio spettacolo ore 21.00). Il concerto sarà gratuito previa registrazione sul sito www.macanmusic.com.

Partito lo scorso anno proprio in occasione della Milano Music Week con il Macan Music Wall, la grande opera murale in via Conchetta che rappresenta tutti gli stili musicali, il progetto musicale di Porsche Italia, Macan Music Platform – creazione di playlist inedite e contenuti musicali che vivono e si aggiornano sul sito www.macanmusic.com – trova così la sua formula “offline” attraverso concerti esclusivi organizzati da Porsche Italia in collaborazione con Warner Chappell.

L’evento di mercoledì 20 novembre arriva a conclusione del primo anno di collaborazione tra le due ‘griffe’, che ha portato alla creazione del Macan Music Tour 2019: un progetto in sintonia con lo spirito urban della nuova Macan, la Porsche più venduta in Italia, ideale per viaggiare verso gli imperdibili appuntamenti organizzati su tutto il territorio nazionale. Protagonisti degli scorsi 3 eventi, che si sono tenuti quest’estate rispettivamente a Roma, Firenze e Ravello, sono stati i Calibro 35, Ghemon e Cat Paradox feat Beatrice Venezi.

Warner Chappel Music Italiana, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale. Divisione editoriale di Warner Music Group operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

