Webuild, in Australia apre nuova linea ferroviaria per aeroporto Perth

(Adnkronos) – E’ stata aperta a Perth – alla presenza delle autorità, a iniziare dal premier Anthony Albanese – la nuova linea ferroviaria realizzata da Webuild, una metropolitana di superficie che collega la periferia con il centro, passando per l’aeroporto internazionale. Il Forrestfield-Airport Link (questo il nome della linea, ribattezzata Airport Line), è una delle più grandi opere di mobilità sostenibile della regione.

L’importanza del progetto nelle parole del Ministro dei Trasporti del Western Australia, Rita Saffioti, che lo definisce “uno dei progetti infrastrutturali di trasporto pubblico più grandi e complessi che il nostro Stato abbia mai intrapreso”. A Perth, che dista dalla città più vicina, Adelaide, ben 2153 km, i trasporti sono strumento essenziale per vivere e muoversi. Nasce così l’idea del Forrestfield-Airport Link, la nuova linea cittadina che accorcia le distanze all’interno della metropoli, permettendo ai viaggiatori di compiere il viaggio dalla periferia al centro in soli 20 minuti, rispetto ai 45 minuti prima necessari viaggiando in auto.

L’opera, che è stata realizzata con un investimento di 1,86 miliardi di dollari australiani (1,21 miliardi di euro), è costituita da 8,5km di linea ferroviaria che collega la periferia est con il Central Business District di Perth, passando dall’aeroporto internazionale della città. Proprio grazie alla sua capacità di trasporto, la nuova infrastruttura potrà togliere dalle strade 15 mila veicoli al giorno, contribuendo a ridurre il traffico e garantendo fino a 2 mila tonnellate in meno di emissioni di CO2 all’anno. Commissionato dalla Public Transport Authority e finanziato congiuntamente dai governi di Australia e Western Australia, il progetto ha visto Webuild e il suo partner locale NRW realizzare due tunnel paralleli, tre stazioni – Redcliffe, Airport Central (Perth Airport) e High Wycombe – 12 sottopassi, e altre infrastrutture collegate, nonostante le complessità ingenerate dal COVID su tutta la filiera produttiva costituita da circa 1.200 imprese, di cui il 91% locali. Webuild ha guidato la realizzazione dell’opera con una partecipazione pari all’80% alla joint venture realizzatrice.

Le attività di scavo delle gallerie, effettuate mediante l’impiego di due TBM, sono state molto sfidanti per le condizioni idro-geologiche dei terreni, ma anche perché il tracciato della nuova linea scorre al di sotto di linee ferroviarie già in esercizio e delle piste dell’aeroporto di Perth e raggiunge una profondità di oltre 26 metri nel punto in cui sotto-attraversa il fiume Swan.

Webuild sottolinea come “le caratteristiche di sostenibilità dell’opera segnano un importante passo in avanti verso il futuro delle infrastrutture”. Sul tetto della stazione High Wycombe, ad esempio, Webuild ha previsto il più grande sistema di pannelli solari installato per un ente pubblico governativo in Australia occidentale, in grado di soddisfare il fabbisogno medio diurno estivo di energia di tutte e tre le stazioni della linea. E le stazioni sono state progettate per celebrare l’arte della cultura aborigena e decorate con dipinti in stile contemporaneo e figure astratte, con l’obiettivo di enfatizzare lo spirito di accoglienza della città.

Per Webuild, l’Australia si conferma un mercato di interesse strategico, anche in considerazione degli investimenti programmati nel Paese nei settori della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili. Webuild partecipa al consorzio che a marzo scorso è stato identificato come preferred bidder per la realizzazione di una tratta di Inland Rail, l’ambizioso progetto ferroviario che andrà a potenziare il trasporto merci tra Birsbane e Melbourne. A Melbourne, sta avviando il North East Link, il più grande progetto infrastrutturale realizzato con formula PPP in Australia, che porterà alla realizzazione di un collegamento essenziale per la rete autostradale della città. Nelle Snowy Mountains, sta lavorando a Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico del Paese. A Sydney, ha realizzato il più volte premiato skytrain Bridge della Sidney Northwest Metro, il primo ponte ferroviario strallato del Paese ad essere costruito in curva.