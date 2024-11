Webuild preferred bidder per la costruzione di un ospedale a Perth

PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Webuild e Roberts Co sono state nominate preferred bidder per il progetto dell’ospedale per donne e bambini (Women’s and Babies’ Hospital) da 1,8 miliardi di dollari australiani a Perth, secondo quanto rivelato da fonti del settore. Secondo quanto appreso da Business News, i general contractor hanno presentato un’offerta per il progetto come una joint venture. E’ previsto che le due parti firmino un contratto entro le prossime quattro settimane, dopo un periodo di manifestazioni di interesse.

Il nuovo ospedale rappresenta un aggiornamento del King Edward Memorial Hospital ed è stato inizialmente proposto per il sito della Regina Elisabetta II a Nedlands. L’ospedale rappresenta uno dei più grandi progetti sanitari dello stato nella storia e includerà servizi di ostetricia, ginecologia e neonatologia.

Webuild, che ha completato l’acquisizione del colosso dei servizi di ingegneria Clough all’inizio dello scorso anno, ha realizzato più di 200 strutture sanitarie a livello globale.

La società con sede in Italia ha inoltre completato il progetto Forrestfield Airport Link in partnership con la holding NRW.

Webuild e Roberts Co hanno rifiutato di commentare. Un portavoce del governo statale ha affermato che il processo di appalto deve ancora essere finalizzato.

– foto ospedale di Mestre realizzato da Webuild che ha fornito l’immagine –

(ITALPRESS).