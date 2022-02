Weekend 18-20 febbraio meteo variabile, poi una settimana di primavera

(Adnkronos) – Un accenno di primavera, ma l’inverno non è finito. Dopo la neve di San Valentino le temperature sono salite di 15 gradi al Nord, riportando su tutta Italia un clima tipico di aprile più che di febbraio. Le previsioni meteo risultano articolate. Si conferma il maxi anticiclone di queste ore con 20°C in Piemonte e una primavera quasi credibile. Si profila però un peggioramento ed un calo delle temperature per il weekend, prima di una nuova fase primaverile per tutta la prossima settimana.

Quindi, riassumendo, bel tempo fino a domani, weekend variabile e infine sole persistente per tutta la prossima settimana prima di una nuova inversione per la fine del mese. Secondo il modello meteorologico americano sull’Italia sono previste, come tendenza, numerose perturbazioni atlantiche. Dalla fine di febbraio arriverebbero piogge da ovest, nevicate abbondanti sulle Alpi, con il maltempo che potrebbe ribaltare di nuovo tutta la situazione sul nostro Paese.

Non dovremo, dunque, abituarci troppo a questi primi tepori primaverili, ma potremo comunque godere di numerose giornate piacevoli e miti da qui alla fine del mese. Andrea Garbinato Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it conferma infatti, fino a domani, condizioni in prevalenza soleggiate e miti se non addirittura calde per il periodo al nord-ovest ed al centro-sud; sabato, con l’allerta rossa scattata in Germania per venti da uragano, marginalmente l’Italia risentirà di un blando peggioramento: infatti, il profondo ciclone sul nord del paese teutonico riuscirà a portare nubi diffuse e qualche pioggia fino al nostro nord-est ed al centro. La domenica sarà più soleggiata seppur ancora un po’ variabile.

LE PREVISIONI

Giovedì 17. Al nord: locali nebbie in pianura, nubi basse al Nordest. Al centro: cielo a tratti irregolarmente nuvoloso. Al sud: dalla tarda mattinata sole prevalente.

Venerdì 18. Al Nord: cielo coperto in pianura, soleggiato sui monti. Al centro: tante nuvole su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: ampio soleggiamento e clima piacevole.

Sabato 19. Al nord: cielo coperto, piovaschi sparsi. Al centro: cielo via via più coperto ovunque. Al sud: dapprima poche nubi, entro sera cielo coperto.

Da domenica più sole al Nord, molte nubi altrove. Prossima settimana, via via più sole e clima mite, ma ventoso.