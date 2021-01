Weekend di pioggia a Roma: cosa dicono le previsioni per l’epifania

Non ci sarà bel tempo a Roma nei giorni a venire, quelli della epifania e la situazione andrà a ricalcare quel che è successo in questo ultimo weekend causa maltempo nella Capitale, molti disagi: alberi caduti, allagamenti, strade chiuse, 100 interventi, e la neve ai Castelli, e mareggiate sul litorale.

Cosa è successo a Roma nel weekend causa pioggia

Oltre 100 interventi per maltempo a Roma per alla forte pioggia e vento. Intorno alle ore 10.30 di domenica agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale sono intervenuti in via Collatina, all’altezza di via Capranesi zona La Rustica, per l’allagamento della strada a causa del forte afflusso di acqua che fuoriusciva da un canale a margine della carreggiata.

Agenti impegnati in diverse chiamate che hanno riguardato tutti i municipi di Roma, con allagamenti e deviazioni del traffico anche in via della Magliana, altezza Gra, viale Luca Gaurico, via Laurentina altezza Colle dei Pini e in via Tiberina, dove la circolazione stradale è stata messa in sicurezza a seguito di uno smottamento del terreno adiacente. A Temini un albero è caduto adagiandosi sulla pensilina del bus.

Ecco anche i primi fiocchi ai Castelli romani dove si è registrata neve a Rocca Priora. La coltre bianca ha ricoperto strade e diversi comuni della provincia di Roma con spazzaneve e spargisale in azione per ore. A Rocca di Papa ha nevicato come “non si vedeva da anni”. Le comunicazioni stradali sono infatti diventate difficoltose con disagi a Velletri, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Grottaferrata.