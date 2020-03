Weinstein positivo al coronavirus, in isolamento in prigione

Harvey Weinstein è risultato essere positivo al coronavirus, e dunque è stato posto in isolamento in prigione. E’ quanto emerge in queste ora da alcuni organi di informazione statunitensi. Harvey Weinstein è uno dei due detenuti del carcere ad essere risultati positivi al virus.

Harvey Weinstein è dunque positivo al coronavirus. L’ex produttore è stato collocato pertanto in isolamento nel piccolo carcere dello Stato di New York laddove è stato trasferito per scontare una condanna fino a 23 anni di prigione.

Lo comunica la Niagara Gazette. Weinstein è chiuso nel Walden Correctional Center di Alden, una località fuori Buffalo. E’ uno dei due detenuti del carcere ad essere risultati positivi al virus.

Alcune fonti del carcere hanno detto alla Niagara Gazette che l’ex boss di Miramax era già positivo quando è entrato nel sistema penitenziario dello Stato di New York da Rikers Island, un centro di detenzione della città di New York.

Weinstein ha 68 anni e soffre di cuore. Dopo la condanna e prima di esser trasferito a Rikers era stato sottoposto a uno stent cardiaco.