Welfare – D’Amato (Az): “Legge sulla non autosufficienza, servono risorse e decreti chiari non chiacchiere”

“Di certo sulla applicazione della legge sulla non autosufficienza c’è che a fine gennaio scade il termine per i decreti attuativi e che non ci sono le necessarie risorse stanziate nel bilancio. Non si pensi di fare la solita scenetta di presentare proposte senza adeguate coperture, qui parliamo di milioni di famiglie, di sofferenze e di difficoltà. Nei mesi scorsi, come Azione, ci siamo confrontati con il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza che ha presentato proposte serie e condivisibili. Bisogna evitare il naufragio della riforma che il Parlamento ha voluto con la legge 33”.

Lo ha dichiarato il responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.

Max